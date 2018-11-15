Bakan açıkladı! O firma 75 milyon dolarlık vurgun yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda 2019 bakanlık bütçesi görüşülürken halk arasında gevşek bebek hastalığı diye bilinen Spinal Masküler Atrofi (SMA) hastalarının ilaç teminiyle ilgili milletvekillerine açıklama yaptı.

Sabah Gazetesi'nden Safure Cantürk'ün haberine göre; Bakan Fahrettin Koca, SMA ilaçlarının dünyada sadece Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemi üzerinden geri ödeme kapsamına aldığını ancak söz konusu firmanın inatla, bakanlığın çağrısına rağmen ruhsat başvurusunu yapmadığını söyledi.

Koca, ilacın kimyasal olduğunu, maliyetinin bin euro olmasına rağmen firmanın 55 bin euroya sattığını kaydetti. Koca firmaların ilaçlarını ruhsatlandırma gereklerini yerine getirmeyip, kendi uygun gördükleri fiyattan sattıklarını anlattı.

'Alternatif temin yollarla temin sürecini başlattık'

Her hastanın ilaca erişimi için çaba harcadıklarını belirten Koca, "Bu konuda bakanlığımız bugüne kadar kullanmadığı ancak bugünden sonra kullanmaya karar verdiği ve benim de imzaladığım hızlı ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil olmak üzere alternatif temin yollarla temin süreci başlattık. Böylelikle başka firmaların üretim yapmasını hedefliyoruz. Son olarak firma bir ay kadar önce önemli oranda indirim yapacağını söyleyerek randevu istedi. İki hafta önce geldi. O zamandan itibaren medyada ve siyasi platformlarda artan SMA hasta haberlerini sizin takdirinize bırakıyorum. Bu firma, bu kadar önemli oranda indirim yaparak geleceğini söyleyip, haberlerden sonra indirimden vazgeçmesini sizin takdirinize bırakıyorum" diyerek tepki gösterdi.