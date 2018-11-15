THY- Banjul
0553 313 94 23

Bakan açıkladı! O firma 75 milyon dolarlık vurgun yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA’lı hasta bebeklere ilaç üreten ABD’li firmanın ilaç ruhsatı almayarak istediği fiyattan ilaç sattığını ve firmaya 1 yılda 75 milyon dolar ödeme yapıldığını belirterek isyan etti.

15 Kasım 2018 Perşembe 09:30
Bakan açıkladı! O firma 75 milyon dolarlık vurgun yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda 2019 bakanlık bütçesi görüşülürken halk arasında gevşek bebek hastalığı diye bilinen Spinal Masküler Atrofi (SMA) hastalarının ilaç teminiyle ilgili milletvekillerine açıklama yaptı.  

Sabah Gazetesi'nden Safure Cantürk'ün haberine göre; Bakan Fahrettin Koca, SMA ilaçlarının dünyada sadece Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemi üzerinden geri ödeme kapsamına aldığını ancak söz konusu firmanın inatla, bakanlığın çağrısına rağmen ruhsat başvurusunu yapmadığını söyledi.

Koca, ilacın kimyasal olduğunu, maliyetinin bin euro olmasına rağmen firmanın 55 bin euroya sattığını kaydetti. Koca firmaların ilaçlarını ruhsatlandırma gereklerini yerine getirmeyip, kendi uygun gördükleri fiyattan sattıklarını anlattı. 

'Alternatif temin yollarla temin sürecini başlattık'

Her hastanın ilaca erişimi için çaba harcadıklarını belirten Koca, "Bu konuda bakanlığımız bugüne kadar kullanmadığı ancak bugünden sonra kullanmaya karar verdiği ve benim de imzaladığım hızlı ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil olmak üzere alternatif temin yollarla temin süreci başlattık. Böylelikle başka firmaların üretim yapmasını hedefliyoruz. Son olarak firma bir ay kadar önce önemli oranda indirim yapacağını söyleyerek randevu istedi. İki hafta önce geldi. O zamandan itibaren medyada ve siyasi platformlarda artan SMA hasta haberlerini sizin takdirinize bırakıyorum. Bu firma, bu kadar önemli oranda indirim yaparak geleceğini söyleyip, haberlerden sonra indirimden vazgeçmesini sizin takdirinize bırakıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 09:30
  1. Sağlık Bakanı
  2. Fahrettin Koca

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eminevim yine yüzleri güldürdü
    1. Eminevim yine yüzleri güldürdü
    2. ABD'de ölü sayısı 56 oldu! 130 kişi..
    3. Albaraka Türk’ten şubeleşme hamlesi
    4. Bakan açıkladı! ABD'li firma 75 milyon..
    5. Sancaktepe’de suçlu kovalayan polisler..
    6. İstanbul'daki projeleri uçuracak..
    7. Bursa'da sobayı yakarken halıya düşen..
    8. İstanbul Havalimanı için ‘promosyonlu..
    9. Kocaeli'de baba ve 2 kızı son anda..
    10. Darbecilerin yüzüne 'zoom' yapmış
    11. Hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak..
    12. UBER, Türkiye'de 1 milyar dolar zarar..
    13. 5.5 milyon konut dönüşüm bekliyor
    14. İmam Hatiplerin sayısı Bağbuğ'u..
    15. Dolar güne nasıl başladı?
    16. Yeni ceza sistemi geliyor! Kadın ve..
    17. Vakfıkebir ilçesinde emekli polisi..
    18. Fenerbahçe teknik direktörünü buldu!
    19. Canan Karatay'a şok suçlama... 'Bile..
    20. Avrupa Birliği’nin yeni derdi İtalya
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    İşte son yerel seçim anketi sonuçları!
    İşte son yerel seçim anketi sonuçları!