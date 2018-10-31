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Bakan açıkladı! '40 milyonu geçeceğiz'

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'ye giren turist sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:52
Bakan açıkladı! '40 milyonu geçeceğiz'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy AA Editor Masası'nda açıklamalarda bulunuyor.

Ersoy, Kolej statülü turizm meslek liseleri ile ilgili " Pilot okullar seçtik, bunları partner otellerle birleştirdik. İlk etapta 10 deneme okulunda buna başlıyoruz. 76 turizm meslek lisesi var, 5 yıl içinde tamamını bu statüye alacağız." dedi.

Bakan Ersoy "Hem Batı ülkelerinden hem Rusça konuşan ülkelerden hem de Orta Doğu ülkelerinden Antalya-Dalaman-Bodrum-İzmir destinasyonlarına nisan ayı itibarıyla tarifeli seferleri başlatıyoruz Türk Hava Yolları'yla." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:52
  1. İzmir
  2. Antalya
  3. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  4. Turist sayısı
  5. açıklama

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