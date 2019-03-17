Bakan Varank açıkladı: 3.8 milyon avroluk proje başlıyor!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mardin Artuklu, Batman, Şırnak ve Siirt üniversitelerinin ortaklığında 3,8 milyon avroluk bir projeye başlayacaklarını açıkladı.17 Mart 2019 Pazar 13:39
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bölgemizdeki genç işsizliği sorununun çözümüne katkı sağlamak için harekete geçtik. Mardin Artuklu, Batman, Şırnak ve Siirt üniversitelerinin ortaklığında 3,8 milyon avroluk bir projeye başlıyoruz. Amacımız, gençlerimizin mesleki ve kişisel becerilerini geliştirmek" dedi.
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