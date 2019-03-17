Bakan Varank açıkladı: 3.8 milyon avroluk proje başlıyor! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mardin Artuklu, Batman, Şırnak ve Siirt üniversitelerinin ortaklığında 3,8 milyon avroluk bir projeye başlayacaklarını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bölgemizdeki genç işsizliği sorununun çözümüne katkı sağlamak için harekete geçtik. Mardin Artuklu, Batman, Şırnak ve Siirt üniversitelerinin ortaklığında 3,8 milyon avroluk bir projeye başlıyoruz. Amacımız, gençlerimizin mesleki ve kişisel becerilerini geliştirmek" dedi. AYRINTILAR GELİYOR....

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