Bakan Pekcan duyurdu! 15 Temmuz'dan bu yana 210 bin 544 şirket açıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ardından 7 Nisan 2019 tarihine kadar kapanan ve yeni açılan şirket sayısına ilişkin soru önergesini yanıtladı. Pekcan, çeşitli nedenlerle söz konusu tarihler arasında, Türkiye'de toplam 210 bin 544 şirketin kurulduğunu, 36 bin 21 şirketin ise kapandığını bildirdi.

İstanbul ilk sırada yer aldı

İl il kapanan ve açılan şirket rakamlarını da açıklayan Bakan Pekcan, 15 Temmuz 2016 ile 7 Nisan 2019 tarihleri arasında açılan ve kapanan şirket sayısında İstanbul'un ilk sırada yer aldığını belirtti. Buna göre İstanbul'da bu tarihlerde 82 bin 551 yeni şirket açılırken, 17 bin 851 şirket kapandı. Bakan Pekcan, Ankara'da 21 bin 992 şirket açılırken, 3 bin 56 şirketin kapandığını, İzmir'de 12 bin 978 şirket açılırken, 2 bin 195 şirketin kapandığını belirtti.