Aile Bakanı Selçuk: 1000 TL'nin altında emekli maaşı kalmayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk, emekli maşları başta olmak üzere birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 Günlük İcraat Planı Tanıtım Toplantısı’nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 100 günlük yol haritasına ilişkin duyurduğu hedefler kapsamında kadınlarımız, gençlerimiz, işverenlerimiz, ihtiyaç sahiplerimiz, çalışanlarımız ve emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 100 gün içerisinde önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda çalışanlarımızın, şehit ve gazilerimizin sosyal güvenlik koşullarına yönelik düzenlemelerimiz şu şekildedir:

1000 TL'NİN ALTINDA EMEKLİ MAAŞI KALMAYACAK

'1000 liranın altında emekli maaşı bırakmama' sözümüzü yerine getiriyoruz. Gerçekleştireceğimiz mevzuat değişikliği ile emeklilerimiz 1000 TL’nin altında maaş almayacak. Düzenlemeden 150 bin emekli yararlanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bu amaçla yaşama geçireceğimiz uygulamalar ve atacağımız kalıcı adımlarla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin SGK borçlarını terkin ediyoruz. 460.000 er ve erbaşımızın ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacağız.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ŞARTLARINA DÜZENLEME

İşsizlik ödeneğinde başvuru şartlarını esnetiyoruz. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün kesintisiz prim ödeme şartını kaldırıyoruz. Bu kuralı, 'Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan' şeklinde değiştiriyoruz. Bu düzenlemeden 12 bin 500 kişinin daha yararlanmasını öngörüyoruz. 100 günlük İcraat Planımızda sağlık hizmetlerimizden yararlandırmayı da kolaylaştırıyoruz.

AĞIR KRONİK HASTALARA ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ

Bakanlığımız, maddi zorluk içindeki ağır kronik hastaların tedavilerini aksatmadan sürdürmelerini sağlamak için önemli bir adım atıyor. 2828 sayılı Kanun çerçevesinde uygulanan evde bakım yardımı alanlar hariç, 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların tedavilerini aksatmadan sürdürebilmelerini amaçlıyoruz. Bunun için, hastalara, kullanılan cihazın aylık yaklaşık ortalama tüketimi tespit edilerek elektrik tüketim desteği vereceğiz.

ENGELLİLER İÇİN TEK BİR SAĞLIK KURULU RAPORU

Bakanlığımızca, Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında yaşanan sorunların giderilmesi ve engellilerimizin hak ettikleri sosyal desteğe daha etkin ulaşmasını amaçlamaktayız. Bu doğrultuda engelli vatandaşlarımızın her bir işlem için ayrı ayrı rapor almasının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bağ-Kur’lu sigortalılarımıza sosyal güvenlik primlerini ödeme kolaylığı ve geçmiş hizmetlerini dondurarak sağlık hizmetlerinden faydalanma imkânı sağlayacağız. 31.07.2018 tarihine kadar talep edenlerin prim borcuna bağlı olarak, geçmişe yönelik hizmetleri dondurulacak, sağlık hizmetleri aktif hale getirilecektir.

ÇOKLU DOĞUM DESTEĞİ

Ülkemizde çoklu doğum yaşayan ve beklenmedik harcamalar ile karşılaşan aileleri destekleyici bir sosyal yardım programı bulunmamaktaydı. Çoklu doğum yaşayan ailelere destek programı başlatıyoruz. Çoklu doğum ile dünyaya gelen çocukların bulunduğu hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yönelik 'Çoklu Doğum Yardımı Programını' hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede, çoklu doğum nedeniyle beklenmedik harcamalar ile karşılaşan muhtaç ailelere 0-2 yaş grubundaki çocukları için aylık 150 TL ödeme yapacağız.



YENİ SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ

Çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetlere erişim kolaylığı bakanlığımızın öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda Bakanlığımızın sosyal hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla yeni Sosyal Hizmet Merkezleri açacağız. "