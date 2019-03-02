Bakan Abdulhamit Gül: Her türlü hazırlığımızı yaptık Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon) Türkiye Cumhuriyeti, güneyinde asla ve asla bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyecek. Tüm imkanlarımız ve kurumlarımızla her türlü hazırlığımızı yaptık.

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