Bakan Abdulhamit Gül: Her türlü hazırlığımızı yaptık
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon) Türkiye Cumhuriyeti, güneyinde asla ve asla bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyecek. Tüm imkanlarımız ve kurumlarımızla her türlü hazırlığımızı yaptık.
02 Mart 2019 Cumartesi 12:55
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