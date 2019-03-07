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Bakacak Ortaokulu öğrencileri masa tenisi şampiyonu

Çanakkale Okul Sporları İl Birinciliği müsabakalarında Yıldız Kızlar kategorisinde il şampiyonu olan Bakacak Ortaokulu öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen’i makamında ziyaret etti.

07 Mart 2019 Perşembe 10:32
Bakacak Ortaokulu öğrencileri masa tenisi şampiyonu

Çanakkale Okul Sporları İl Birinciliği müsabakalarında Yıldız Kızlar kategorisinde il şampiyonu olan Bakacak Ortaokulu öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen’i makamında ziyaret etti.


Bilen, ziyarette Okul Müdürü Tanju Çamcı, Beden Eğitimi Öğretmeni Barış Özön, Okul sporları koordinatörü Kemal Yasin Yılmaz ve masa tenisi takımı sporcuları Melike Ertuğrul, Selin Zehra Bölükbaşı, Elif Doğan’ı makamında ağırladı.İl şampiyonu takıma tenis raketi hediye ederek ödüllendirdi. Okul Müdürü Tanju Çamcı yaptığı açıklamada: "Bakacak Ortaokulu Masa Tenisi takımı Yıldız Kızlar kategorisinde Bayramiç Cumhuriyet Ortaokulunu 3-1 yenerek il şampiyonu olmuştur. Masa tenisi müsabakalarında son 3 yıldır il birincisi olan Bakacak Ortaokulu öğrencilerimizi ve öğretmenleri tebrik ediyor.12-14 Nisan 2019 tarihlerinde Tekirdağ ilinde yapılacak olan bölge müsabakalarında başarılarının devamını dileriz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:32
  1. doğa

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