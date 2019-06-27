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BAKAB’ın yeni Başkanı Dr. Faruk Özlü oldu

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) Olağan Genel Kurul toplantısı geniş katılımla Safranbolu’da düzenlendi.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:51
BAKAB’ın yeni Başkanı Dr. Faruk Özlü oldu

Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) Olağan Genel Kurul toplantısı geniş katılımla Safranbolu’da düzenlendi. Toplantıya katılan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yapılan oylama ile yeni dönem birlik başkanı seçildi.


Batı Karadeniz Kalkınma Birliği’nin (BAKAB) olağan genel kurulu Safranbolu’nun ev sahipliğinde düzenlendi. Batı Karadeniz illeri arasında iş birliği ve ortak proje çalışmalarını teşvik eden birliğin olağan kurulunda Divan Başkanlığını Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili yaparken toplantıya başta Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlüolmak üzere Karabük Vali Vekili Barbaros Baran, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt,Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter ve belediye meclis üyeleri katıldı.


Açılış konuşmalarının ardından toplantı gündemi içinde yer alan yeni dönem başkan seçimi ve çalışma gruplarının oluşturulması amacıyla yapılan oylamada Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlüoybirliği ile birliğin yeni başkanı oldu. Meclis 1’inci Başkanvekilliğine Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2’inci Başkanvekilliğine ise Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar getirildi. Meclis Katip Üyeleri ise Karabük Belediye Meclis Üyesi Şemsettin Yakut ve Safranbolu Belediye Meclis Üyesi Erol Altuntepe’den oluştu.


Yine Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı ve Bolu Belediye Meclis Üyesi Cevat Çatladı BAKAB’ın yeni dönem encümen üyeleri oldu.


Başkan Özlü’ye Tam Güvenoyu


Oy birliği ile BAKAB’ın başkanlığına seçilen Dr. Faruk Özlüyaptığı açıklamada Genel Kurulun verdiği desteğe teşekkür ederek “Güveninize layık olmaya çalışacağız, hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum, inşallah yeni dönemde güzel işlere imza atacağız. Bakanlığım döneminde başlattığım Coğrafi İşaretli Ürünlerin tescillenmesi çalışmasına büyük önem vereceğiz, ülkemizde 2500’e yakın tescillenebilir ürün var, bu ürünlerin içerisinde bölgemizde de yer alan ürünler var, ben bakanlığı bırakırken tescilli ürünler 300 civarında idi, bu sayıyı artırmamız lazım, birlik encümeni olarak bütçesi yetersiz üyelerimize destek verecek, bölgemizdeki coğrafi işaretli ürünlerin sayısını artıracağız. Bunun dışında, başta bölgemizdeki turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar olmak üzere, bölgemiz açısından önem arz eden çalışmalara imza atacağız” dedi.


Toplantının ardından Düzce Belediye Başkanı ve BAKAB Başkanı Dr. Faruk Özlüve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili daha sonra birlik üyesi iki köyden biri olan Bulak Köyünü ziyaret etti, Bulak Vakfı bünyesinde yöresel ev yemekleri yapan kadınların imalathanesinde incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 17:51
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