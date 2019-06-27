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BAKAB Dönem Başı Meclis Toplantısı yapıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) Dönem Başı Meclis Toplantısı Düzce Belediye Başkanı Dr.

27 Haziran 2019 Perşembe 18:50
BAKAB Dönem Başı Meclis Toplantısı yapıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Batı Karadeniz Kalkınma Birliği (BAKAB) Dönem Başı Meclis Toplantısı Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk ÖzlüBaşkanlığında gerçekleştirildi.


Toplantıya Vali Yardımcısı Barboros Baran, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer,üye Belediyelerin Belediye Başkanları, birliğe üye il ve ilçelerin temsilcileri ve BAKAB yetkilileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan BAKAB Dönem Başı Meclis Toplantısı Birlik Başkanlığına Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün oy birliği ile seçilmesi ile devam etti.Toplantı gündem maddeleri olan birinci ve ikinci başkan vekili ile katip üyelerin seçimi, encümen üyesi seçimi, Plan Bütçe Komisyon Üyesi seçimi, Birliğin 2018 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 9. Maddesi B Bendi gereği birliğin 2018 yılı Mali Yılı kesin hesabının görüşmesi ve karara bağlanması, birlikten ayrılma ve katılma taleplerinin görüşülmesine dair tüzük değişikliğinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından dilek ve temenniler ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 18:50
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