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BAKA Turizm profesyonellerini Burdur’a getirdi.

Sürdürülebilir turizm ve turizm potansiyelinin tanınırlığını artırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) işbirliğinde yeni bir tanıtım programı hazırladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:21
BAKA Turizm profesyonellerini Burdur’a getirdi.

Sürdürülebilir turizm ve turizm potansiyelinin tanınırlığını artırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) işbirliğinde yeni bir tanıtım programı hazırladı. Burdur Valiliği öncülüğünde BAKA, İzmir’de faaliyetlerini sürdüren seyahat acenteleri ile profesyonel rehberlerden oluşan 21 kişilik heyeti Burdur’a getirdi. İlk gün Bucak Kent Orman tesislerinde de Burdur Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu ile biraraya gelip bölge turizmi hakkında bilgiler alan turizm profesyonellerinden oluşan heyet, Sagalassos ve Kremna antik kentlerini de gezdi. Turizm profesyonelleri 3 gün sürecek programının ilk günün sonunda misafirperverlik ve Burdur’un turizm potansiyelinin kendilerini etkilediğini ifade etti.


Turizm potansiyelini tanıtmak, yeni tur programları oluşturulması ve sürdürülebilir turizm için önerilerin alınması amacıyla gerçekleştirilen programa İzmir’deki TÜRSAB üyesi acente sahibi ve yetkilileri ile profesyonel rehberler katıldı. Psidia ve Roma döneminin izlerini taşıyan ve kelime anlamı uçurum olan doruk kent olarak tanımlanan ve yüksek bir tepede konumlandırılmış antik kentin Davraz Dağı’nın görüldüğü bölümünde de birlikte fotoğraf çekildi. Kremna gezisinin ardından Bucak Kent Orman tesislerine geçen turizm profesyonelleri, Burdur Vali Yardımcısı Yakut Tatoğlu ile tanıştı. Vali Yardımcısı Tatoğlu’nun Burdur ve çevresi turizm potansiyeli hakkında bilgilendirdiği heyet, Ağlasun İlçesi’ndeki ‘imparatorların şehri’ olarak bilinen Sagalassos Antik Kenti’ne geçti. Milattan önce 3000 yılına dayanan döneminin 5 büyük seramik üretim merkezinden biri olup 2009’da da UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınan bin 750 metre yükseklikteki Sagalassos, suyu akan Antoninler Çeşmesi, Roma hamamları, agoraları, Heroon yapısı, kütüphanesi ve yaklaşık 9 bin kişilik tiyatrosu ile turizm profesyonelleri etkiledi.



İlk günden misafirperverlik ve Burdur’un turizm potansiyelinin kendilerini etkilediğini ifade eden heyet üyeleri, programın ikinci günü il merkezinde Burdur Arkeoloji ile Doğa Tarihi müzelerini, tarihi konaklar, Alaca dokuma atölyesini gezecek. İnsuyu Mağarası, Lisinia Doğa Proje Alanı ile lavanta tarlaları bulunan Akçaköy Lavanta Deresi gezileriyle sürecek turizm profesyonelleri tarihi konaklardan Mısırlılar Evi’ndeki akşam yemeğinde Burdur’daki sektörün temsilcileri ile biraraya gelip görüş alışverişinde bulunacak. Burdur Tanıtım ve Bilgilendirme Turu programının son günü Salda Gölü, Salda Kayak Merkezi, Gölhisar merkezi ve Kiybra gezilerini de gerçekleştirecek seyahat acenteleri ile profesyonel rehberlerden oluşan 21 kişilik heyet İzmir’e dönecek. Heyete, program boyunca Burdur Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü rehberleri ile BAKA uzmanları da eşlik ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:21
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