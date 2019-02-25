0553 313 94 23

BAİB inovasyon ödülü verecek

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Antalya, Burdur ve Isparta illerinde faaliyet yürüten ve AR-GE faaliyetleri yürüterek, yeni ürün geliştiren firmaları ‘İnovasyon Ödülü’ ile ödüllendirecek.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:11
BAİB inovasyon ödülü verecek

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Antalya, Burdur ve Isparta illerinde faaliyet yürüten ve AR-GE faaliyetleri yürüterek, yeni ürün geliştiren firmaları ‘İnovasyon Ödülü’ ile ödüllendirecek.


BAİB, ‘İnovasyon Ödülü’ ile Batı Akdeniz’de inovasyon kültürünün gelişmesini, AR-GE’ye dayalı yüksek katma değerli ürün geliştirmede farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. ‘İnovasyon Ödülü’ 13 Mart 2019 tarihinde düzenlenecek olan ‘İhracatın Yıldızları 2018 Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak. Bu çerçevede son bir yıl içerisinde inovatif ürün geliştiren firmalarımızın, değerlendirme kapsamına alınabilmesi için https://goo.gl/forms/kunmMdtCqa8lDqM03 linkindeki başvuru formunu 5 Mart 2019 Salı günü mesai bitimine kadar doldurması gerekiyor.


Batı Akdenizli firmaları ‘İnovasyon Ödülü’ değerlendirmesine davet eden BAİB Başkanı Hakkı Bahar, “Amacımız Batı Akdeniz’de inovasyon kültürünü, AR-GE kültürünü geliştirmek. Üyelerimizin katma değerli ürün geliştirmesine katkı sağlamak. Yenilikçilik günümüzde büyük önem taşıyor. Biz de BAİB olarak, bu kapsamda çalışmalar yürüten firmalarımızı ödüllendirmek istiyoruz. Firmalarımızı kamuoyuna tanıtmak istiyoruz. Bu çerçevede yeni ürün geliştiren, ürününe uyguladığı yenilik ve geliştirmelerle tüketicisine ya da kullanıcısına fayda sağlayan, teknolojik yenilik oluşturan, bölge ekonomimize katkı sağlayan, geleceğe yönelik yeni fikir ve çalışmalar oluşmasına imkan sağlayan firmalarımızı ‘İnovasyon Ödülü’ne davet ediyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:11
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 İstihdam Seferberliği Tanıtım Programı
    1. 2019 İstihdam Seferberliği Tanıtım..
    2. Lonca Girişimcilik Merkezi'nin..
    3. FETÖ sanığı çifte hapis cezası
    4. "İran ile ortak sanayi bölgesi inşa..
    5. GÜNCELLEME - Aksaray’da fabrika yangını
    6. Bayram Şenocak'tan küçük yazara..
    7. İl Seçim Kurulu'ndan Kocamaz kararı!
    8. BAİB inovasyon ödülü verecek
    9. Burhanettin Kocamaz aday olamadı
    10. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Eğitim,..
    11. 2019 Okçuluk Salon Avrupa Şampiyonası
    12. Türkiye'nin altın potansiyeli 100..
    13. Genelkurmay çatı davası
    14. 72 yaşındaki gazeteci son yolculuğuna..
    15. Van’daki üreticilere 1,9 milyon TL su..
    16. Ümmet Akın, Çeştepe’de pazarcı esnafı..
    17. Eşekler karayolunda araçlarla yarıştı
    18. Herkes kaza yaptı sandı, sağlık..
    19. Her kar yağdığında bunu yapıyorlar!..
    20. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı..
    21. NASA'dan tedirgin eden açıklama: Yakın..
    22. Tok’tan hastalara moral
    23. Theresa May ve Conte, Mısır’da bilardo..
    24. 2023 öğretmene teknoloji eğitimi..
    25. DAKA, 12. Tahran Uluslararası Turizm..
    26. Alaşehir’in özel öğrencilerine sanat..
    27. Rus kültürü Speaking kafede
    28. İsviçreli Fc Alpnach takımı Bodrum’da
    29. Salihli Cumhur İttifakıyla değişmeye..
    30. Kaymakam Deniz Pişkin, Diyanet ve Halk..
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken sözler: Üç yeni Abdüllatif Şener geliyor
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken sözler: Üç yeni Abdüllatif Şener geliyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler