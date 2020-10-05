Bahtiyer Engin kimdir? Bahtiyer Engin Kuruluş Osman'da hangi karekteri oynuyor?

Diriliş Ertuğrul’un final yapmasından sonra izleyicinin karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğindeki Kuruluş Osman, ilk sezon izleyicinin teveccühünü kazandı ve her bölümünde reytingleri alt üst etmeyi başardı. Kuruluş Osman, ikinci sezona pek çok usta ismi kadrosuna katarak giriyor. Ak sakalların lideri karekterini canlandıracak olan Cüneyt Arkın ile bu sezon da iddiasını sürdüren Kuruluş Osman, Ertuğrul Bey karekterini yine yeşilçamın unutulmaz isimlerinden Tamer Yiğit canlandıracak. Kuruluş Osman’a daha pek çok oyuncu katıldı. Bunlar arasında Bahtiyar Engin de yer aldı. Peki Bahtiyer Engin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Bahtiyer Engin kimdir?

Bahtiyar Engin, 13 Ağustos 1965 tarihinde Ord’da dünyaya geldi. Türk tiyatro ve sinema oyuncusu olan Bahtiyar Engin, lise eğitimini 1983 yılında memleketi Ordu’da tamamladı. Lisans eğitimini 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim Fakültesi’nde bitiren Bahtiyar Engin, daha sonraki yıllarda İstanbul Şehir Tiyatroları ekibin çalışmalara başladı. İstanbul Halk Tiyatrosu’nun kuruluşunda yer alan Bahtiyar Engin, tiyatro alanının yanında sinema, televizyon dizilerinin yanıda çok sayıda seslendirmeye imza atmıştır.

Bahtiyar Engin Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Bahtiyer Engin’in rol aldığı tiyatro oyunları hangileri?

Bezirgan : İstanbul Halk Tiyatrosu

Yolcu : İstanbul Şehir Tiyatrosu

Doğumgünü Partisi : Harold Pinter – İstanbul Şehir Tiyatrosu

Alevli Günler : Irmak Bahçeci – İstanbul Halk Tiyatrosu

Gagarin Sokağı : Gregory Burke – İstanbul Şehir Tiyatrosu

Kırmızı Pazartesi (oyun) : Gabriel García Márquez – İstanbul Şehir Tiyatrosu

Size Öyle Geliyorsa Öyledir : – İstanbul Şehir Tiyatrosu

Can Tarlası : Kemal Kocatürk – İstanbul Halk Tiyatrosu

Danton’un Ölümü : Geoorge Büchner – İstanbul Şehir Tiyatrosu

Barut Fıçısı : Dejan Dukovski – İstanbul Şehir Tiyatrosu

Trendeki Derviş : Tevfik El- Hekim – İstanbul Şehir Tiyatrosu

Schweyk İkinci Dünya Savaşında : Bertolt Brecht – İstanbul Şehir Tiyatrosu

Kedi İle Palyaço

Woyzeck : Geoorge Büchner – İstanbul Şehir Tiyatrosu

Romeo İle Juliette : William Shakespeare – İstanbul Şehir Tiyatrosu

Evliya Çelebi

Oyunlarla Yaşayanlar : Oğuz Atay – İstanbul Şehir Tiyatrosu

Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht – İstanbul Şehir Tiyatrosu

Ne Hepsi Ne Hiçbiri

Oidipus & Oidipus Kolonosta : İstanbul Şehir Tiyatrosu

Pencere

Sahibinin Sesi (Yön.Yard)

Monserrat

Kara Komplo

Büğülü Göl

Altı Derece Uzak

Gölgenin Canı

Theope : Coşkun Büktel – İstanbul Şehir Tiyatrosu

Mavi Masal

Barışa Şans Verin

Roz.&Guil. Ödüller : Tom Stoppard – Tiyatro Odası

Cennetlik Kaynana

Ah Şu Gençler : Turgut Özakman

Bebek Uykusu

Kasabamız

Hamlet : William Shakespeare

Üç Kızkardeş : Anton Çehov

Yalancı

Barış

Keloğlan

Para

Kollama

Bahtiyer Engin’in oynadığı filmler hangileri?



