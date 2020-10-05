Bahtiyer Engin kimdir? Bahtiyer Engin Kuruluş Osman'da hangi karekteri oynuyor?
Kuruluş Osman yeni sezon yeni oyuncular merak diliyor. Kuruluş Osman 7 Ekim Çarşamba günü izleyicenin karşısına çıkmaya hazırlanırken, Kuruluş Osman oyuncu kadrosu genişledi. Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit’in yer alacağı Kuruluş Osman dizisinde Bahtiyer Engin de diziye katılan oyuncular arasında yerini aldı. Bahtiyer Engin Kuruluş Osman'da hangi karekteri oynayacağı ise merak konusu. Peki Bahtiyer Engin kimdir? Bahtiyer Engin nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Kuruluş Osman, Bahtiyer Engin’in hayatı biyografisi.
Diriliş Ertuğrul’un final yapmasından sonra izleyicinin karşısına çıkan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğindeki Kuruluş Osman, ilk sezon izleyicinin teveccühünü kazandı ve her bölümünde reytingleri alt üst etmeyi başardı. Kuruluş Osman, ikinci sezona pek çok usta ismi kadrosuna katarak giriyor. Ak sakalların lideri karekterini canlandıracak olan Cüneyt Arkın ile bu sezon da iddiasını sürdüren Kuruluş Osman, Ertuğrul Bey karekterini yine yeşilçamın unutulmaz isimlerinden Tamer Yiğit canlandıracak. Kuruluş Osman’a daha pek çok oyuncu katıldı. Bunlar arasında Bahtiyar Engin de yer aldı. Peki Bahtiyer Engin kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Bahtiyer Engin kimdir?
Bahtiyar Engin, 13 Ağustos 1965 tarihinde Ord’da dünyaya geldi. Türk tiyatro ve sinema oyuncusu olan Bahtiyar Engin, lise eğitimini 1983 yılında memleketi Ordu’da tamamladı. Lisans eğitimini 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim Fakültesi’nde bitiren Bahtiyar Engin, daha sonraki yıllarda İstanbul Şehir Tiyatroları ekibin çalışmalara başladı. İstanbul Halk Tiyatrosu’nun kuruluşunda yer alan Bahtiyar Engin, tiyatro alanının yanında sinema, televizyon dizilerinin yanıda çok sayıda seslendirmeye imza atmıştır.
Bahtiyar Engin Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna dahil oldu.
Bahtiyer Engin’in rol aldığı tiyatro oyunları hangileri?
Bezirgan : İstanbul Halk Tiyatrosu
Yolcu : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Doğumgünü Partisi : Harold Pinter – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Alevli Günler : Irmak Bahçeci – İstanbul Halk Tiyatrosu
Gagarin Sokağı : Gregory Burke – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Kırmızı Pazartesi (oyun) : Gabriel García Márquez – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Size Öyle Geliyorsa Öyledir : – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Can Tarlası : Kemal Kocatürk – İstanbul Halk Tiyatrosu
Danton’un Ölümü : Geoorge Büchner – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Barut Fıçısı : Dejan Dukovski – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Trendeki Derviş : Tevfik El- Hekim – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Schweyk İkinci Dünya Savaşında : Bertolt Brecht – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Kedi İle Palyaço
Woyzeck : Geoorge Büchner – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Romeo İle Juliette : William Shakespeare – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Evliya Çelebi
Oyunlarla Yaşayanlar : Oğuz Atay – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Ne Hepsi Ne Hiçbiri
Oidipus & Oidipus Kolonosta : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Pencere
Sahibinin Sesi (Yön.Yard)
Monserrat
Kara Komplo
Büğülü Göl
Altı Derece Uzak
Gölgenin Canı
Theope : Coşkun Büktel – İstanbul Şehir Tiyatrosu
Mavi Masal
Barışa Şans Verin
Roz.&Guil. Ödüller : Tom Stoppard – Tiyatro Odası
Cennetlik Kaynana
Ah Şu Gençler : Turgut Özakman
Bebek Uykusu
Kasabamız
Hamlet : William Shakespeare
Üç Kızkardeş : Anton Çehov
Yalancı
Barış
Keloğlan
Para
Kollama
Bahtiyer Engin’in oynadığı filmler hangileri?