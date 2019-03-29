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Bahtiyar’dan seçimler öncesi birlik ve beraberlik çağrısı

Millet İttifakının İYİ Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar seçimlere kısa bir süre kala birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, “Hep birlikte seçimlerin ardından iyi bir geleceğe doğru yol alacağız.

29 Mart 2019 Cuma 10:28
Bahtiyar’dan seçimler öncesi birlik ve beraberlik çağrısı

Millet İttifakının İYİ Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar seçimlere kısa bir süre kala birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, “Hep birlikte seçimlerin ardından iyi bir geleceğe doğru yol alacağız. Seçimlerin ardından parti ayrımı gözetmeden tüm vatandaşlarımız ve Denizli’miz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Seçimlere az bir zaman kala Millet İttifakı mitingleri hızla devam ediyor. Mitinglere CHP ve İYİ Parti Denizli milletvekilleri de katıldı. Aktepe, Fatih ve Karaman’da gerçekleşen mitinglerde vatandaşlara seslenen Bahtiyar, “Bizler demokratik kültürde bir arada yaşayan insanlarız. Daha iyi bir Denizli için mücadele ediyoruz. Bu mücadele millet olarak birlikte verdiğimiz bir mücadeledir. Bu sebeple seçime son iki gün kala her türlü gerginlikten uzakta, birlik ve beraberliğimizi bozacak en ufak olaydan kaçınmalıyız. Unutulmamalıdır ki seçimler fikrimizi söylediğimiz demokratik ortamlardır ve bu dönemlerde sağduyu önemlidir” dedi.


Bahtiyar seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği vatandaş buluşmalarında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Seçimlerin insanları ayrıştırmak için değil, daha iyi yönetimlerin belirlenmesi için yapıldığını dile getiren Bahtiyar, “31 Mart seçimlerinde herkes sandığa daha iyi bir Denizli için gidecek. Seçimlerin ardından yine partilerimizi bir kenara bırakarak Denizli’miz için çalışmaya devam edeceğiz. Bizler birlikte, beraberce iyiyiz, güzeliz” dedi.



“Üreten ve kazanan bir Denizli için çalışmaya devam edeceğiz”


Sağlanacak güzel bir seçim atmosferi için tüm Denizlililere teşekkür eden Bahtiyar, “Bizler vatandaşlarımızın bir oyu ile herkesin kazanacağı bir yerel yönetim sistemi kurmak istiyoruz. Üreten Denizli Modeli’ni kurmak istiyoruz. Halkımızın teveccühü olursa bize oy veren - vermeyen ayrımı yapmadan 5 yıl boyunca birlikte kazanmak için çalışacağız. Parti ayrımı olmadan birlik ve beraberlik için, eşit hizmet ve ümitli bir gelecek için çalışacağız. Daha iyi bir gelecek için Üreten Denizli’ye destek olan binlerce vatandaşımız seçim süreci boyunca bizleri coşkuyla ağırladı, destek oldu ve olmaya da devam ediyor. Gerçekleştirdiğimiz gezi ve mitinglerimiz doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Hemşehrilerimizin bizlere gösterdiği bu teveccüh için şimdiden teşekkür ediyorum. Üreten ve kazanan bir Denizli için çalışmaya her zaman devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:28
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