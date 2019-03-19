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Bahtiyar: “Öğrencilerimiz belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanacak”

Yerel seçimlere kısa bir süre kala Millet İttifakı’nın İyi Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar öğrencilere belediye otobüslerinin ücretsiz olacağı taahhüdünde bulundu.

19 Mart 2019 Salı 16:33
Bahtiyar: “Öğrencilerimiz belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanacak”

Yerel seçimlere kısa bir süre kala Millet İttifakı’nın İyi Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar öğrencilere belediye otobüslerinin ücretsiz olacağı taahhüdünde bulundu. Bahtiyar’ın ayrıca yeni seçim şarkısı da yayınladı.


Bahtiyar öğrencilere yönelik projeleri ile Denizli’nin geleceğine yatırım yapıyor. ‘Üreten Denizli Modeli’ ile kentin refah sahibi bir kent olması için çalışacaklarını dile Bahtiyar, “Eğitime vereceğimiz destek, geleceğimize yatırımımız olacak. Üniversitemizle, teknolojik alt yapımızla ve pek çok projemizle Denizli’mizde eğitimine devam eden öğrencilerimizi destekleyeceğiz” dedi.


Eğitimlerine devam eden öğrencilerin masrafını azaltmak için çözüm üreten Bahtiyar, “Okullarına devam eden ve geleceğimizi emanet ettiğimiz öğrencilerimiz daha huzurlu ve masrafsız okusunlar diye ulaşımı problem olmaktan çıkartmak istedik. Okullarına gitmek için para vermek zorunda kalmasınlar istedik. Öğrencilerimiz huzurla okullarına gidebilsinler diye. belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanması için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Hem kent merkezinde hem de ilçelerimizde gençlerimiz belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanacak” dedi.



“Öğrencilerimiz için servis ulaşımlarını da ücretsiz sağlayacağız”


Ümit Bahtiyar eğitim alan gençlere yatırımlarının sürekli olarak devam edeceğinin altını çizerek, “Bizler Üreten Denizli Modelimizle toplumsal bir refahı hedefliyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini biraz daha yakalamak için ihtiyacı olan öğrencilerimizin yanında olacağız. Her dönem farklı alanlarda öğrencilerimize burslar ve eğitim destekleri vererek onların yanında olacağız. İhtiyacı olan öğrencilerimiz için servis ulaşımlarını da ücretsiz sağlayacağız. İlçelerimizde ve kentimizde maddi imkansızlık yaşayan öğrencilerimiz kullanmak zorunda olduğu servislere ücret ödemeyecek” dedi.


Diğer yandan, seçimlere kısa bir süre kalan Bahtiyar’ın yeni seçim şarkısı da yayınlandı. Sözleri ve müziği ile beğeni toplayan yeni seçim şarkısında emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Bahtiyar, “Seçim kampanyamızın son 12 gününde sık duyacağınız seçim şarkımız yayında. Yüreğiyle ve emeğiyle bu şarkıyı hazırlayan dostlarıma çok teşekkür ederim. Severek dinlemeniz dileğiyle” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:33
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