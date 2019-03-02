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Bahtiyar: “İstihdam oluşturacak ve çiftçimize nefes aldıracak projelerimiz var”

Millet İttifakı’nın İYİ Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar ilçe ziyaretlerine Çardak’da gerçekleştirdiği program ile devam etti.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:25
Bahtiyar: “İstihdam oluşturacak ve çiftçimize nefes aldıracak projelerimiz var”

Millet İttifakı’nın İYİ Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Bahtiyar ilçe ziyaretlerine Çardak’da gerçekleştirdiği program ile devam etti. Bahtiyar, halk ekmek, süt ve et gibi tarımda da büyük projeleri olduğunu kaydederek, “İstihdam oluşturacak ve çiftçimize nefes aldıracak projelerimiz var” dedi.


Bahtiyar, Çardak’ta seçim bürosunu açtı, esnafı ziyaret etti, mahalleleri gezdi. Havaalanı başta olmak üzere Çardak’ın merkezi bir konumda olduğunu ve Denizli’ye havayolu ile gelen yerli, yabancı turistlerin Çardak’ı gördüğünü söyleyen Bahtiyar, Çardak’ın çehresini değiştirerek, Çardak’a katma değer sağlayacaklarını söyledi. Bahtiyar, “Çardak Denizli’miz için stratejik bir konumda. Denizli’ye Ankara istikametinden kara yolu ile gelen misafirlerimiz de Havayolu ile gelen misafirlerimiz de önce şehrimizin vitrini konumundaki Çardak’ı görüyor. Bu nedenle Çardak bizim için oldukça önemli. Burada güzel işler yapıp önemli projeleri uygulamaya koyacağız” dedi.


Bahtiyar ise 31 Mart seçimlerinin ardından durumun hızla çözüme kavuşarak, sanayi esnafının mağduriyetinin giderilmesini sağlayacaklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticinin yanında olacaklarını belirten Bahtiyar, “Denizli’mizde yıllardır süre gelen tüketim toplumu zihniyetini Üreten Denizli Modeli’yle sonlandırarak, Denizli’mizin tarım, turizm ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda Dünya markası olmasını sağlayacağız” diye konuştu.



“Üretim desteklenecek”


Esnaf ziyaretlerinin ardından mahalle gezilerine devam eden Bahtiyar, Gemiş mahallesinde vatandaşlara hitap etti. Gemiş mahallesinde vatandaşlarla buluşan Bahtiyar, ‘Üreten Denizli Modeli’ni vatandaşlara anlattı. Sanayi alanının dışında Denizli’de üretimin sacayaklarından birisi olan tarımda üreticiyi teşvik ve desteklerle kalkındırarak, çiftçimizin ürünlerin pazarlamasında da büyükşehirin desteğini yanında ve arkasında hissedeceğini söyleyen Bahtiyar, “Denizli’de tarımla uğraşan her vatandaşımız bölgelerinde, birer ziraat mühendisinin danışmanlığında, üretimleri desteklenecek. Üreticimizden büyükşehir belediyesi olarak ilk alıcı biz olacağız. Halk ekmek, süt ve et gibi tarımda da büyük projelerimiz var. İstihdam oluşturacak ve çiftçimize nefes aldıracak projelerimiz var” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:25
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