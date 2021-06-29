Bahtiyar İkramoğlu kimdir? Bahtiyar İkramoğlu nereli? Bahtiyar İkramoğlu ne iş yapıyor?

Botir Rahimov adı, Paramount Hotel'in ilk sahibi yani onu inşa eden iş adamının kızı olan Yasemin Uras'ın yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Sedat Peker’in iddasına göre, "Paramount Hotel'in asıl sahibi Bahtiyar İkramoğlu’dur. Bahtiyar İkramoğlu nereli? Bahtiyar İkramoğlu Özbek asıllıdır.

Atilla Uras kızı Yasemin Uras'ın yaptı açıklamada Bahtiyar İkramoğlu’nun gerçek adı Botır Rakhimov’dur. Geçtiğimiz günlerde Atilla Uras’ın kızı Yasemin Uras, yaptığı açıklamalarda babasının ölümünün ardından hotelin hisselerinin el değiştirdiğini ifade etmişti. Paramount Hotel, kırmızı bültenle aranan Özbek asıllı Botır Rakhimov’un (Bahtiyar İkramoğlu) tarafından ele geçirilmişti. Uras, babasının ölümünün ardından Bahtiyar İkramoğlu’nun hotelin üzerine çöktüğünü ifade etmişti.

Atilla Uras’ın kızı Yasemin Uras, geçtiğimiz haftalarda verdiği röportajda olayları şu şekilde anlatmıştı: “İlk önce Türkbükü’ndeki Palmira’yı yaptık, 1 sene ben işlettim sonra Koç’lara sattık. Paramount’un yan arsası Rixos bizimdi. Onu da bir müddet sonra sattı, Paramount’u yaptı. Paramount’un ilk adı Golden Savoy’du. Arsayı Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 50 seneliğine kiraladı. Ama üzerindeki binalar bizimdi, biz inşa ettik.

Jumeirah sanırım 2 sene kadar işletti. Fakat orada oğlunun başına talihsiz bir olay geldi, otelin önünde teknede kalp krizi geçirdi 27 yaşında. O yüzden, oğlunu da çok sevdiği için orada işletmeci olmak istemedi ve kendi yerine bir kiracı buldu.” Uras, bulunan yeni kiracının İspanya ve FBI tarafından kırmızı bültenle aranan, daha sonra kendisine Türk vatandaşlığı verilen ve Bahtiyar İkramoğlu ismini alan Özbek asıllı Botır Rakhimov olduğunu söyledi. Uras, Rakhimov’un bir süre sonra “Otel iş yapmıyor, para kazanamıyorum” gibi gerekçelerle babası Atilla Uras’ı sıkıştırmaya başladığını belirterek, “Bu kişi otelimizin üstüne çöktü” ifadesini kullanmıştı.