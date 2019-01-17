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'Bahşişlere el koyan' Nusret mahkemelik oldu

Yayımladığı videolarla sosyal medyada ünlenen kasap Nusret Gökçe, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan şubesindeki çalışanlarla 'bahşişlere el koyduğu' iddiasıyla mahkemelik oldu.

17 Ocak 2019 Perşembe 16:22
'Bahşişlere el koyan' Nusret mahkemelik oldu

Dünyanın farklı ülkelerinde şube açarak, “Salt Bae” kimliğiyle tanınan Nusret Gökçe, ABD’de çalışanlarıyla davalık oldu.

Manhattan’daki şubesinde çalışan Mustafa Fteja isimli bir garson, eski patronunun kendisine gelen bahşişlere el koyduğunu iddia etti.

"Bahşişlere el koydu" iddiası

Manhattan’da başlayan dava sürecinde Fteja, Nusret’in bahşişlere el koyduğunu iddia etti.

West 53rd Street’teki Nusr-et şubesinde çalışan Fteja, “Nusret bahşişleri bir ortak havuza atıp daha sonra veriyordu. Fakat bunların yüzde 3’ünü keserek veriyordu. Para havuzundaki para hizmet alanında çalışmayanlara da veriliyordu. Garsonlara verilen para, barista, sushi ustası ve müdürler arasında paylaştırılıyordu” dedi.

"Bahşiş yüzünden kovuldum"

Fteja, müşterilerin bahşişi garsonlara verdiğini söylerken, “Nusret, bahşişleri ödenmeyen ya da daha az aldığından şikayetçi olan garsonları sistematik olarak kovdu. Buna ben de dahilim” diyerek, Nusret’in çalışanları düzenli olarak işten çıkardığını iddia etti. Fteja, Nusret’in zararını karşılamasını isterken, tam olarak ne kadar para istediğine dair bir açıklama yapılmadı.

ABD merkezli NY Post, habere geniş yer ayırırken Nusret’in diğer çalışanlarının da benzer bir yola gidip gitmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:22
  1. Nusret Gökçe
  2. ABD
  3. Manhattan
  4. Nusret

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