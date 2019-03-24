0553 313 94 23

Bahşişi kesildiği için işten ayrılan kasiyer hukuk mücadelesini kazandı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi; restoran sahibinin, bahşişlerini kestiği için işten ayrılan çalışanına 4 bin 919 lira ödemesine hükmeden yerel mahkeme kararını uygun buldu.

24 Mart 2019 Pazar 15:29
Bahşişi kesildiği için işten ayrılan kasiyer hukuk mücadelesini kazandı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, işverenin, bahşişlerini kestiği için işten ayrılan kasiyere 4 bin 919 lira ödemesine hükmeden yerel mahkeme kararını uygun buldu.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi, Gaziantep 3. İş Mahkemesinin, bahşişleri kesildiği için işten ayrılan S.Y'yi haklı bularak restoran sahibinin 3 bin 722 lira tazminat ile kesilen bahşişler için bin 197 lira ödemesine hükmeden kararını itiraz üzerine inceledi.

Daire'nin kararında delillerin hukuka uygun değerlendirildiği bildirildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kasiyerin bahşiş alacağından haksız kesinti yapıldığı anlaşıldığından işverenin ödenmeyen ücret alacağının bulunduğu nazara alındığında fesih haklı nedene dayanmaktadır. Kasiyerin kıdem tazminatına hak kazandığı, mahkemede bu alacaklar yönünden bilirkişi raporuna değer verilerek karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmıştır."

Daire, yerel mahkemenin, işverenin kasiyere 2 yıllık çalışması için 3 bin 722 lira ve kesilen bahşiş için bin 197 lira ödemesine hükmeden kararını uygun buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:29
  1. bahşiş
  2. Gaziantep 3. İş Mahkemesi
  3. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi
  4. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    1. Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara..
    2. "Sınır tanımaz ifadelerin son..
    3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:..
    4. "İnşallah 1 Nisan'dan sonra bu zaferle..
    5. Gercüş’te üzümün son durumu konuşuldu
    6. Yine düğün yine maganda! 8 yaşındaki..
    7. Çanakkale Şehitlerini Anma Kupası
    8. Galatasaray'da yarın tarihi gün
    9. Traktör altında kalan 2 çiftçi..
    10. Erdoğan mitinge katılanların sayısını..
    11. Gördes’te çiftçiler zararlı böcekler..
    12. Futbolun sultanları karda mücadele etti
    13. İmamoğlu’ndan seçime ilişkin iddialı..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığım resmi..
    15. Musul’daki feribot kazası sonrası..
    16. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Antalya'da
    17. Başkan Mustafa Cengiz basın açıklaması..
    18. Şenkaya Belediye Başkanı Görbil..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aldığım resmi..
    20. 54. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası..
    21. 103 kişi ölmüştü! Vali ve iki..
    22. Başkan Ataç, Türk - İş’e bağlı..
    23. Başkan Ataç engelli bireyler ile..
    24. Mustafa Cengiz, yarın basın toplantısı..
    25. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 25..
    26. Köy basmışlardı... Ölü sayısı 134 oldu!
    27. Ermeniler Türk bayrağını indirdi..
    28. BTSO’dan otomotiv sektörü için yeni..
    29. Sivasspor, Kayserispor maçı..
    30. Karabük Belediyesinden amatör spor..
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında