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Bahreynli futbolcu Araibi: “Ben Avustralyalıyım”

Avustralya, ülkede mülteci statüsünde bulunan Bahreynli futbolcu Hakeem Al Araibi’ye vatandaşlık verdi.

12 Mart 2019 Salı 13:03
Bahreynli futbolcu Araibi: “Ben Avustralyalıyım”

Avustralya, ülkede mülteci statüsünde bulunan Bahreynli futbolcu Hakeem Al Araibi’ye vatandaşlık verdi. Araibi, "Sonunda hiçbir ülke Avustralyalı olduğum için beni takip edemez." dedi.


Avustralya, Bahreyn’den kaçan ve aylarca bir Tayland hapishanesinde tutularak ülkeler arasında gerginliğe yol açan mülteci futbolcu Hakeem Al Araibi’ye bugün vatandaşlık verdi.


Melbourne şehrindeki Yarra nehri kıyısında gerçekleştirilen vatandaşlık töreninden sonra gazetecilere konuşan Araibi, ’Artık bir Avustralyalıyım. Güvende olduğum için çok mutluyum" dedi.


Araibi’nin serbest bırakılması için lobi yapan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, vatandaşlık töreninden sonra futbolcuyla bir araya geldi ve ceketindeki Avustralya bayrağı rozetini çıkararak Araibi’ye verdi. Morrison,"Bugün size vereceğim küçük bir rozetim vardı ama size benimkini vereceğim. Bence bugün sizi Avustralya ailesine kabul ettiğimiz mükemmel bir gün" dedi.


44 ülkeden 200’den fazla kişi için gerçekleştirilen vatandaşlık törenine katılanlardan biri olan Araibi, "Sonunda hiçbir ülke Avustralyalı olduğum için beni takip edemez. Bahreyn, lütfen beni takip etmeyin. Şimdi bu ülkede yüzde 100 güvendeyim" dedi.



Bangkok’ta gözaltına alınmıştı


Araibi, Kasım ayında eşi ile birlikte balayına giderken, Bangkok Havaalanı’nda Bahreyn tarafından tutuklanmasını talep eden Interpol bildiriminin ardından Taylandlı yetkililerce gözaltına alınmıştı. Futbolcu, Bahreyn’de işkence gördüğünü, 2014’ten beri yaşadığı ve futbol oynadığı Avustralya’ya geri dönmek istediğini söylemişti.


Hakeem Al Araibi, 2011’de Arap Baharı protestoları sırasında bazı suçlamalarda bulunduktan sonra 2014 yılında Bahreyn’den ayrılmış, Avustralya’ya giden Araibi mülteci statüsü almıştı.



"Avustralya’yı seviyorum"


Tayland’da 2 ay gözaltında tutulan futbolcu Al Araibi, Taylandlı yetkililerin serbest bırakılacağını açıklamasının ardından Bangkok’tan uçağa binerek Avustralya’ya gitmişti. Havaalanında basın açıklaması yapan Araibi, "Avustralya’ya teşekkür etmek istiyorum. Burası benim ülkem. Henüz Avustralya vatandaşlığım yok ama Avustralya’yı seviyorum ve Avustralya’da öleceğim" demişti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:03
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