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Bahreyn'den "uluslararası toplantı" açıklaması

- Bahreyn, önemli bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacağını açıkladı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:26
Bahreyn'den "uluslararası toplantı" açıklaması

MANAMA (AA) - Bahreyn, bölge meseleleri ile Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı sularında deniz trafiğinin güvenliğini görüşmek üzere "önemli bir uluslararası askeri toplantıya" ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda, İran ve ona bağlı terör örgütlerinin attığı adımlar ve gerçekleştirdiği saldırılara karşı bölge meseleleri, uluslararası iş birliği, koordine ve istişareyi güçlendirme yolları görüşülecek." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu saldırıların, "Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı sularında deniz trafiğinin güvenliği ile dünyanın istikrarını hedef aldığı" belirtilen açıklamada, toplantıya katılacak ülkelerin isimleri paylaşılmadı.

İngiliz gazetesi The Guardian dün, Londra yönetiminin, Bahreyn'deki toplantıya katılmaları için ABD, Fransa ve diğer bazı Avrupa ülkelerinden askeri temsilcilere davet gönderdiğini yazmıştı.

- Basra Körfezi'nde güvenlik krizi

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran petrolünü hedef alan yaptırımları yeniden devreye sokmasının ardından Basra Körfezi ve çevresindeki tansiyon son zamanlarda iyice yükseldi.

Hürmüz Boğazı'nın hemen güneyindeki Umman Körfezi'nde 13 Haziran'da biri Japonya, diğeri Norveç'e ait iki tankere saldırı düzenlenmiş, ABD ve İran saldırılarla ilgili birbirini suçlamıştı.

İran, 20 Haziran'da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde düşürmüştü. Washington'un doğruladığı olay sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri saldırıdan son anda vazgeçtiğini açıklamıştı.

Trump, 18 Temmuz'da Basra Körfezi'nde ABD'nin USS Boxer savaş gemisine yaklaşan İran'a ait bir İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuş ancak iddia İran tarafından reddedilmişti.

Körfezde son olarak 19 Temmuz'da İngiltere'ye ait Steno Impero adlı petrol tankeri denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle İran tarafından alıkonulmuştu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:26
  1. Bahreyn
  2. Basra Körfezi
  3. Hürmüz Boğazı

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