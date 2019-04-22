0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Bahreyn'den Sudan Askeri Geçiş Konseyi'ne "güven" mesajı

22 Nisan 2019 Pazartesi 23:00
Bahreyn'den Sudan Askeri Geçiş Konseyi'ne "güven" mesajı

HARTUM (AA) - Bahreyn yönetimi, Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi'nin Sudan halkının taleplerini gerçekleştirme potansiyeline güvendiğini açıkladı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'la Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin, "Askeri Geçiş Konseyi'nin Sudan halkının taleplerini gerçekleştirme potansiyeline güvendiği" mesajını Burhan'a ileten Dışişleri Bakanı Al Halife, ülkesinin, Sudan'ın yanında olduğunu ve her alanda iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Al Halife ayrıca Sudan'ın Arap ülkelerini ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini destekleyen konumundan övgüyle söz etti.

- Sudan'daki gelişmeler

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Burhan'ın görevi devralmasının hemen akabinde Riyad ve Abu Dabi yönetimleri geçen cumartesi Askeri Geçiş Konseyi'ne desteğini açıklamıştı. Burhan'ın yemin etmesinden sonra Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Sudan'a insani yardımda bulunmuş, aynı gün BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan da Sudan halkına yardım konusunu görüşmek üzere Askeri Geçiş Konseyi'yle iletişime geçmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 23:00
  1. Bahreyn
  2. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sokak operasyonlarında 42 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    1. Sokak operasyonlarında 42 kilo..
    2. Meksika’da 5.7 büyüklüğünde deprem
    3. Sudan Askeri Geçiş Konseyi, tüm..
    4. Apo'ya özgürlük isteyen sendikadan..
    5. Dünya Masa Tenisi Şampiyonası
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 23 Nisan 2019
    7. Chelsea evinde bir puana razı oldu
    8. Ordu’da binada elektrik panosu..
    9. Maçın ardından
    10. Rusya'dan Türkiye'ye 'S-400' övgüsü:..
    11. İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği..
    12. Ukrayna’da seçimi kaybeden..
    13. Sudan'da MÜP geçiş hükümetinde yer..
    14. GÜNCELLEME - Bolivya'da otobüs uçuruma..
    15. KKTC’de şaşırtan 23 Nisan kutlaması
    16. Burak Yılmaz attı, Beşiktaş zirveye..
    17. Kağıthane'de çöken bina
    18. Maçın ardından
    19. Hakan Aysev, 23 Nisan coşkusunu..
    20. Yusuf Güney taşı gediğine koydu: Önce..
    21. Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturması
    22. Mısır, Sudan ve Libya konulu..
    23. Maçın ardından
    24. Kaş’ta çocuklardan sanat sergisi
    25. Muğla’da 4.3 büyüklüğünde deprem
    26. UMH güçleri, Trablus Havalimanı'nın..
    27. İsrail güçleri bayram kutlamaları için..
    28. Batman'da iki gündür haber alınamayan..
    29. Şenol Güneş: “Beşiktaş’tan ayrılmanın..
    30. İki gündür haber alınamayan genç..
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Gündemi sarsacak açıklama! İşte yeni partinin arkasındaki ülkeler
    Gündemi sarsacak açıklama! İşte yeni partinin arkasındaki ülkeler
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...