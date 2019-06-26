Bahreyn'den "Manama'daki çalıştay bir anlaşma değil" açıklaması

MANAMA (AA) - Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, ülkesinin ev sahipliği yaptığı "Refah için Barış" başlıklı çalıştayın, bir anlaşmadan daha çok bölgenin gerçekliğini değiştirecek bir ekonomi planı olduğunu belirtti.

Bin Ahmed, Rusya el-Yevm televizyonuna yaptığı açıklamada, Bahreyn Çalıştayı'nı "bölgeye barış getirecek bir ABD planı" olarak nitelendirdi.

Çalıştaya bölgesel ve uluslararası alanda üst düzey katılım olduğuna dikkati çeken Bin Ahmed, "Çalıştay bir anlaşmadan daha çok bölgenin gerçekliğini değiştirecek bir ekonomi planı." ifadelerini kullandı.

İran'ın tüm inkarlarının aksine "Arap devletlerine karşı vekalet savaşı yürüttüğü ve bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini" ileri süren Bin Ahmed, "ABD'nin sağduyusuna ve İran'ın bölgeye yönelik müdahalesine karşı tavrına güvendiğini" vurguladı.

Bin Ahmed ayrıca Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaklaşık 2 yıldır süren Körfez krizi konusunda Kuveyt'in girişimini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

- Bahreyn'de ekonomi çalıştayı

ABD iş birliğinde Bahreyn'in ev sahipliğinde dün başkent Manama'da başlayan "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.



Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.



Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılıyor. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak ediyor.



Çalıştay, bugün sona erecek.



- Yüzyılın Anlaşması



ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında planın detaylarına ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.



Bu haberlere göre plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.



Planda İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "Yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.