Bahreyn'den "İran ve Irak'ta eğitim alan" sanıklara hapis cezası

MANAMA (AA) - Bahreyn mahkemesi, İran ve Irak'ta askeri eğitim almakla suçlanan 6 sanıktan 3'ünü müebbet, diğerlerini ise 5 ve 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Yüksek Ceza Mahkemesi, Bahreyn'de çeşitli suç eylemleri gerçekleştirmek için İran ve Irak'ta askeri eğitim aldığı suçlamasıyla yargılanan 6 sanık hakkında hapis cezası verdi. Sanıklardan 3'ü müebbet (25 yıl), 2'si beşer, biri ise 7 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme ayrıca sanıklardan 5'inin vatandaşlığını düşürdü. Kararların temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

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