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Bahreyn'den Irak'a protesto notası

28 Haziran 2019 Cuma 13:56
Bahreyn'den Irak'a protesto notası

İSTANBUL (AA) - Bahreyn, Bağdat'taki büyükelçiliğine yönelik saldırı nedeniyle Irak'a protesto notası verdi.

Bahreyn Dışişleri Bakan Yardımcısı Yusuf Muhammed Cemil, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın Manama'daki Maslahatgüzarı Muhammed Adnan el-Gafaci'nin dün Bağdat'taki Bahreyn Büyükelçiliğine gerçekleştirilen saldırı ve sabotaj nedeniyle Bakanlığa çağrıldığını ifade etti.

Cemil, Maslahatgüzar Gafaci'ye söz konusu olaydan duyulan rahatsızlığın iletilerek protesto notası verildiğini belirtti.

Irak hükümetinin saldırıya ilişkin yayımladığı açıklamaların memnuniyetle karşılandığını aktaran Cemil, zanlıların hesap vermesi ve böyle bir olayın tekrar yaşanmamasının önemli olduğunu kaydetti.

Bağdat'ta bir grup gösterici, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına tepki amacıyla dün gece Bahreyn Büyükelçiliği binasını basmıştı. Binanın giriş kısmına geçen göstericiler, Bahreyn bayrağını indirerek, buraya Filistin bayrağı asmıştı.

Irak İçişleri Bakanlığı, Bağdat'taki Bahreyn Büyükelçiliğine yönelik saldırıya ilişkin 54 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Irak hükümeti de olaya ilişkin açıklamasında, Bahreyn Büyükelçiliğine yönelik saldırıdan derin üzüntü duyduğunu bildirmişti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde 25-26 Haziran'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olarak öne çıkmıştı.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı. Irak da Bahreyn'deki çalıştayı boykot ederek katılmamıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etmişti.


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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 13:56
  1. Bahreyn
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