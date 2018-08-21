0553 313 94 23

Bahreyn'den dikkat çeken Katar kararı!

Bahreyn, geçen sene diplomatik ilişkilerin kesilmesinin ardından Katar'a yeni bir yaptırım kararı alarak vize verme işleminin durdurulduğunu açıkladı.

21 Ağustos 2018 Salı 22:29
Bahreyn'den dikkat çeken Katar kararı!

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Katar vatandaşlarına vize verme işlemini durdurduğunu açıkladı. 

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 Haziran 2017 tarihli Katar devletiyle diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararına istinaden, Bakanlar Kurulunun talimatlarının uygulanması kapsamında Katarlılara vize verilmesi işleminin durdurulduğu belirtildi. 

Manama yönetimi ayrıca, Bahreyn'de okuyan Katarlı öğrenciler ile halihazırda haiz oldukları vize geçerli olanların bu karardan muaf olduğunu bildirdi. 

Söz konusu kararın süresine ilişkin bilgi verilmedi. 

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran 2017'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 22:29
  1. Bahreyn
  2. Katar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'da cami karşısında genelev!
    1. Almanya'da cami karşısında genelev!
    2. Kral Selman: Tüm dünya şahit
    3. Anne mezarlıkta çocuk ise... Adana'da..
    4. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    5. Gururumuz Zübeyde Süpürgeci: Rekorla..
    6. Partizan - Beşiktaş maçını Slovak..
    7. Erdoğan, liderlerle bayramlaştı
    8. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç..
    9. Antalya'da 6 araç birbirine girdi! Çok..
    10. Hindistan'da facia gibi kaza! 11 kişi..
    11. İzmir'de Kurban Bayramı'nın bilançosu..
    12. Beşiktaş'ta Partizan hazırlıkları..
    13. Otomobil yola savrulan ineğe çarptı: 3..
    14. İsrail'den skandal yerleşim kararı!
    15. Rusya'dan Türkiye ile ortak hareket..
    16. Bahreyn'den dikkat çeken Katar kararı!
    17. Tunceli Valiliği'nden açıklama!
    18. Trabzon'da orman yangını!
    19. Probiyotiklerin bilinmeyen 9 faydası
    20. Klima kullanımına dikkat! Serinleyeyim..
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Hazırlıklar başladı! Sovyetler Birliği'nden sonra en büyüğü olacak
    Hazırlıklar başladı! Sovyetler Birliği'nden sonra en büyüğü olacak
    Dünyaya böyle tanıttılar! İşte İran'ın yerli savaş uçağı
    Dünyaya böyle tanıttılar! İşte İran'ın yerli savaş uçağı
    Komşudan FETÖ'ye ağır darbe! Mal varlıklarına el konuldu
    Komşudan FETÖ'ye ağır darbe! Mal varlıklarına el konuldu
    Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”
    Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu
    İYİ Parti'de FETÖ tartışması sonrası istifa!
    İYİ Parti'de FETÖ tartışması sonrası istifa!