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Bahreyn'deki uluslararası konferansa İsraillilerin davet edilmesi tepki çekti

21 Mart 2019 Perşembe 18:08
Bahreyn'deki uluslararası konferansa İsraillilerin davet edilmesi tepki çekti

MANAMA (AA) - Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan "2019 Uluslararası Girişimcilik Konferansı"na İsrailli konuşmacıların davet edilmesi tepkiye neden oldu.

Bahreyn İsrail İşgali Karşısında Normalleşmeye Direniş Derneği'nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yayımlanan mesajda, 15-18 Nisan'da düzenlenecek 11. Uluslararası Girişimcilik Konferansı'nın konuşmacıları arasında 3 İsraillinin bulunduğuna işaret edilerek, "Filistin davasına bağlı bir Bahreynli Filistinli kardeşlerinin öldürülmesinden sorumlu olanların Bahreyn topraklarına gelmesine razı olmaz." denildi.

Twitter'da "#Bahreyn normalleşmeyi reddediyor", "#Katiller Bahreyn'e giremez" hashtagiyle paylaşılan mesajlarda da Bahreyn'in ev sahipliğindeki bir konferansa İsrailli konuşmacıların davet edilmesi İsrail ile açık şekilde bir normalleşme adımı şeklinde yorumlandı.

Seyyid el-Allavi isimli bir kullanıcı "Ne isimleri ne de düşmanları değiştirebilirsiniz. Siyonizm, işgalci, katil ve suçludur. Bahreyn, normalleşmeyi reddetmeye devam edecek." ifadelerini kullanırken, Ömer eş-Şehavi isimli kullanıcı ise İsrail ile normalleşmenin yanı sıra onun söylemlerinin de benimsendiğini vurgulayarak "Filistinliler, İsrail'de Arap azınlığı mı oldu? Çirkinliğin bir sınırı var mı?" diye yazdı.

2019 Uluslararası Girişimcilik Konferansı konuşmacı listesine göre, konferansa İsrail'den Ayla Matalon, Anya Eldan ve Raşhalı Ganot katılacak.

- İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşma

Son dönemde başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın geçen yıl Katar'ın başkenti Doha'da 25 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme geldi.

Ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Ekim'de ülkesiyle diplomatik ilişkisi bulunmayan Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

BAE yönetimi de aynı günlerde Uluslararası Judo Federasyonu tarafından başkent Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'nda İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin verdi.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı, diplomatik ilişkilere sahip olmadığı BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalındı. Turnuvayı izlemek için Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev de madalya töreninde yer aldı.

İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yaptı.

Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz ise 7 Kasım'da Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak "Barış Demir Yolu Projesi"ni tanıttı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, Körfez ülkelerinden Umman'a yaptığı ziyareti işaret ederek yakın zamanda başka Arap ülkelerini de ziyaret edeceğini söylemiş ancak hangi ülkeyi kastettiğini açıklamıştı. İsrail basınında yer alan haberlerde ise bu ülkenin Bahreyn olduğu iddia edilmişti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:08
  1. Bahreyn
  2. İsrail
  3. tepki
  4. Uluslararası Girişimcilik Konferansı

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