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Bahreyn'deki seçimlerin ikinci turu için oy verme işlemleri başladı

Bahreyn'de genel ve yerel seçimlerin ikinci turu için oy verme işlemi başladı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:15
Bahreyn'deki seçimlerin ikinci turu için oy verme işlemleri başladı

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberinde, ülkenin farklı bölgelerinde oy verme işlemlerinin yerel saatle 08.00'de başladığı belirtildi.

Haberde, tüm illerde oylama sürecinin başlamasıyla birlikte seçmenlerin oy kullanmaya yoğun katılım gösterdiği ifade edildi.

- Şii muhalefet partisi Vifak Hareketi'nden boykot çağrısı

Bahreyn'de faaliyetleri durdurulan Şii muhalefet partisi Vifak Hareketi, sosyal medya hesapları aracılığıyla seçimlerin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

İkinci tur için oy verme işlemi, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için Bahreyn büyükelçilikleri, konsoloslukları ve diplomatik temsilciliklerinde 27 Kasım'da gerçekleştirilmişti.

Bahreyn'de genel ve yerel seçimlerin birinci tur oylaması 24 Kasım'da yapılmıştı.

Bahreyn'de son 16 yılda 5'inci defa genel seçime gidiliyor.

Ülke genelinde 40 seçim bölgesinde il ve ilçelerde kurulan 54 sandıkta toplam 293 adaydan 40'ı meclis sandalyesi, 137 adaydan 30'u da belediye meclisi için yarışıyor.

Bahreyn'de milletvekili seçimlerinde 365 binden fazla kişi, yerel seçimlerde ise yaklaşık 286 bin kayıtlı seçmen oy kullanma hakkına sahip.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 11:15
  1. Bahreyn
  2. genel ve yerel seçimler

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