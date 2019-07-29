0553 313 94 23

Bahreyn'deki gösterilerde yaralanan 1 kişi öldü

Vifak Hareketi, cumartesi günü 3 kişinin idamına karşı düzenlenen gösterilerde gazdan etkilenen gencin öldüğünü duyurdu

29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:14
Bahreyn'deki gösterilerde yaralanan 1 kişi öldü

MANAMA (AA) - Bahreyn'de muhalefette yer alan Vifak Hareketi, cumartesi günü düzenlenen gösterilerde yaralanan 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vifak Hareketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, başkent Manama'da geçen cumartesi 3 kişi hakkında verilen idam kararının infazının ardından düzenlenen protesto gösterilerine katılan ve güvenlik güçlerinin kullandığı gaz nedeniyle hastaneye kaldırılan Muhammed İbrahim el-Mikdad isimli gencin bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

- Bakanlık: Suç şüphesi yok

Bahreyn İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise sağlık raporuna göre gencin hastalığa bağlı olarak doğal nedenlerle hayatını kaybettiği, herhangi bir suç şüphesi olmadığı ifade edildi.

Bahreyn'de cumartesi günü terör örgütü üyeliği ve bir imamın öldürülmesiyle ilgili iki ayrı davada haklarında idam kararı verilen 3 kişinin cezası infaz edilmişti.

İdamlara tepki olarak başkent Manama'da gösteriler düzenlenmiş, ayrıca söz konusu karar bazı uluslararası insan hakları örgütleri tarafından kınanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 23:14
  1. Bahreyn
  2. Gösteri
  3. Vifak

YORUM YAZ

  • AnkaralıAnkaralı11 dk önce
    Bahreyn, BAE,Suudi Amerika,Mısır ve Ürdün şeytan üçgeninin (Amerika, İngiltere, İsrail) tasmalı taşeronluğunu yapan hain yöneticilerdir. Allah onları rezil edecek azkaldı. Müslümanın petrolü ile kafirlere köpeklik yapmak ne imiş görürler.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Selçuklu iş adamı motosiklet kazasında hayatını kaybetti
  1. Selçuklu iş adamı motosiklet kazasında..
  2. Yunanistan Başbakanı'ndan yeni..
  3. İsveç Başbakanı Löfven’den Trump’a..
  4. KİK'ten Suriye'deki Gerginliği..
  5. Para Atıcılık Dünya Kupası
  6. Başkan Zorluoğlu CHP’li Özel’e cevap..
  7. Kızıltepe’de alacak-verecek kavgası: 1..
  8. 1071 akademisyenden Anayasa Mahkemesi..
  9. Yemen'deki Husilerden "koalisyon..
  10. Bahreyn'deki gösterilerde yaralanan 1..
  11. Harmandalı Geri Gönderme Merkezine..
  12. Trump ile Johnson, ABD-İngiltere..
  13. Vali Zülkif Dağlı sel felaketinin..
  14. Kahire'de "Türkçe konuşma-yazma" ve..
  15. Avrupa Adalet Divanı’ndan Belçika’ya..
  16. Çubuk Belediyesi 5. Uluslararası Açık..
  17. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan sel..
  18. Obi Mikel, Trabzon’a geldi
  19. 1071 akademisyenden, Anayasa Mahkemesi..
  20. Gözaltına alınan Putin karşıtı Rus..
  21. New York esrar kullanımına hapis..
  22. Afganistan'da 2 ABD askeri öldürüldü
  23. Belediye Kütahyaspor’dan transfer atağa
  24. Belediye Kütahyaspor Kulübü..
  25. İzmir'de trafik kazası: 1 ölü
  26. Afganistan’da Bayrak Günü coşkuyla..
  27. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tayland’a..
  28. YEE'nin Türkçe Yeterlik Sınavına..
  29. İdlib'deki hava saldırılarında..
  30. Sahile vuran göçmen cesetleri..
Yusuf Kaplan'dan AK Parti'ye flaş çağrı: Feshedin!
Yusuf Kaplan'dan AK Parti'ye flaş çağrı: Feshedin!
Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı
Fehmi Koru 'Şimdi doğru haberleri okuyun' deyip işin aslını açıkladı
Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
Yeni "Müslüman dünya" düzeni geliyor! 'Türkiye ile müttefik olursak ABD'ye karşı söz sahibi olabiliriz'
Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'

Günün Karikatürü

30 Temmuz 2019
MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!