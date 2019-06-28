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Bahreyn’deki çalıştaya Eskişehir’den protesto

ABD’nin Bahreyn’de düzenlediği “Filistin” konulu ekonomi çalıştayı Eskişehir’de protesto edildi.

28 Haziran 2019 Cuma 16:56
Bahreyn’deki çalıştaya Eskişehir’den protesto

ABD’nin Bahreyn’de düzenlediği “Filistin” konulu ekonomi çalıştayı Eskişehir’de protesto edildi. Düzenlenen protesto eyleminde konuşan Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, “Kudüs, Filistin devletinin başkentidir. Biz bunu onlara söylüyoruz. Ne içimizde ne hiçbiri bir karış toprak verecek, Kudüs’ün bir tuğlası için pazarlık yapacak adamımız yoktur” dedi.


Eskişehir’de, ABD iş birliğiyle Bahreyn’in başkenti Manama’da gerçekleştirilen "Refah için barış" başlıklı ekonomi çalıştayı protesto edildi. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı protestoda, ‘Kudüs’e selam direnişe devam’, ‘Yaşasın Filistin’ gibi Türkçe ve Arapça birçok döviz ellerde yükseldi. Topluluk, tekbirler eşliğinde özgür bir Filistin istediklerini hep bir ağızdan haykırdı.



“Filistin satılık değildir ve Kudüs hiçbir zaman pazarlık konusu değildir”


Yapılan basın açıklaması sonrası konuşan Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Filistin’in satılık olmadığının ve Kudüs’ün hiçbir zaman pazarlık konusu edilemeyeceğinin altını çizerek, “Bahreyn konferansına karşı yapılan protesto bir tek burada yapılmadı. Protesto Türkiye’nin ve dünyanın birçok şehrinde yapıldı, Filistin’de daha büyükleri yapıldı. Bu bir mesaj veriyor konferansı düzenleyenlere ve hayal kuranlara. Verilen mesajın özeti boşuna uğraşıyorsunuz. Filistin satılık değildir ve Kudüs hiçbir zaman pazarlık konusu değildir. Biz Filistin halkı olarak bilerek yolumuz ve basamaklarımızı atlıyoruz ki hedeflerimize varıncaya kadar bundan vazgeçmeyeceğiz. Bu haklarımızdan bir kere geri dönüş hakkı, Filistinlilerin, zorla zulümle çıkanların geri dönüş hakkı” ifadelerini kullandı.



“Kudüs’ün bir tuğlası için pazarlık yapacak adamımız yoktur”


Ayrıca büyükelçi, haklı davalarından kazançlı çıkacaklarını belirterek, “Kudüs, Filistin devletinin başkentidir. Biz bunu onlara söylüyoruz. Ne içimizde ne hiçbiri bir karış toprak verecek, Kudüs’ün bir tuğlası için pazarlık yapacak adamımız yoktur.Yüzyılın anlaşması dedikleri, aslında yüzyılın yalanı dediklerine karşı cevabımız budur. Bizim yanımızda bu konuda duran bütün devletlere şükranlarımızı sunuyoruz. Özellikle Türk halkına şükranlarımızı sunuyoruz. Bu haklı davadan kazançlı çıkacağız. Sonuçta Filistin sorunu bir para sorunu, ekonomik bir sorun değil. Tamamen siyasal ve bir hak sorunudur. Zaten Filistin halkı eğer özgür devletini kurarsa ve kendi kararlarını verebilecek duruma gelirse hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Kendi hayatını kendi yaşamını sürdürebilecek duruma gelir. Hatta bu durum gerçekleştiğinde diğerlerine de yardım edebilecek duruma gelir” şeklinde konuştu.



“Kudüs ve Filistin asla pazarlık konusu değildir”


Daha sonra konuşan İnsani Yardım Vakfı (İHH) Eskişehir Temsilcisi Musa Karataş, “Kudüs Filistin’in başkentidir bunu bütün dünya bilsin. Filistin’de hiç kimse ne toprağını satmış nede ülkesini başka bir şeyle değişmiştir. Kudüs ve Filistin asla pazarlık konusu değildir. Amerika Birleşik Devletleri ve onun yandaşlığını yapanlar, Amerika’nın şımarık çocuğu İsrail kan dökmekten vazgeçmelidir. Bedeli olamaz asla parayla ölçülemez. Amerika bu toplantıdan hiçbir şey elde edemeyecektir. Filistin özgür bir devlet olacaktır ve başkenti Kudüs olacaktır” diye belirtti.



“Yüzyılın anlaşması değil yüzyılın ihaneti olarak değerlendiriyoruz”


Eğitim Bir-Sen Eskişehir Şube Başkanı Muammer Karaman ise, “Bahreyn’de Amerika Birleşik Devletleri’nin orta doğuya barış getirmek maksadıyla düzenlemeye çalıştığı ve buradan da bir anlaşma çıkarmaya çalışıyor. Bu anlaşmaya da yüzyılın anlaşması diyor. Biz Türkiye halkı olarak bu anlaşmayı yüzyılın anlaşması değil yüzyılın ihaneti olarak değerlendiriyoruz. Filistin konuşuluyor masada ama Filistinlilerin temsilcileri yok. Bir takım siyonizme kukla olmuş kralların organize ettiği bir anlaşma. Masada onlar var. Yapacakları metnin, ortaya çıkaracakları metnin hiçbir hukuki geçerliliği yok” dedi.


Gerçekleştirilen protesto eyleminin ardından topluluk tekbirler eşliğinde dağıldı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:56
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