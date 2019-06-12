0553 313 94 23

"Bahreyn'deki çalıştay dini, siyasi, ulusal ve insani bir suçtur"

Filistin Alimler Birliği:- "Washington'un bu ay sonunda gerçekleştirmeyi planladığı çalıştay, dini, siyasi, ulusal ve insani bir suçtur. Çalıştayın, Filistin halkının haklarının ekonomik refah ile takas edilmesi, davamızın tasfiye olunması, sadece insani ve ekonomik bir meseleye dönüştürülmesi hedefleri bulunuyor"

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:59
"Bahreyn'deki çalıştay dini, siyasi, ulusal ve insani bir suçtur"

GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistin Alimler Birliği, Bahreyn'de düzenlenecek "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının "dini, siyasi, ulusal ve insani bir suç" olduğunu ve "Filistin davasını tasfiye ederek insani projelere dönüştürmeyi" hedeflediğini belirtti.

Birliğin, Gazze kentinde "Filistinli Alimler Trump'ın Anlaşmasına Karşı" adı altında düzenlediği konferansa 200'den fazla din adamı katıldı.

Konferansın kapanış bildirgesinde açıklamalarına yer verilen Birlik Başkanı Mervan Ebu Ras, "Washington'un bu ay sonunda gerçekleştirmeyi planladığı çalıştay, dini, siyasi, ulusal ve insani bir suçtur. Çalıştayın, Filistin halkının haklarının ekonomik refah ile takas edilmesi, davamızın tasfiye olunması, sadece insani ve ekonomik bir meseleye dönüştürülmesi hedefleri bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Arap ve İslam ülkelerine "direnişe her türlü destek verme, Filistin halkının menfaatlerinin yanında yer alma" çağrısında bulunan Ebu Ras, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkına sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurguladı.

Ebu Ras, Filistinli taraflardan da ulusal birliğin sağlanmasını, her türlü ayrılığın bitirilmesini talep etti.

- "Filistin davasının tasfiyesini hedefleyen anlaşma uygulanamaz"

AA muhabirine konuşan birlik üyesi Yunus el-Estul da Filistin Alimler Birliğinin Gazze'deki konferansta dünyaya "Filistin davasının tasfiyesini hedefleyen bu anlaşmanın (Yüzyılın Anlaşması) uygulanması mümkün değil." mesajı vermek istediğini belirtti.

Filistin davası, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesi konularında inatçı olduklarını ifade eden Estul, konferansla ayrıca işgale karşı her türlü direnişin devam etmesi gerektiğine dikkati çekmek istediklerini kaydetti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 15:59
  1. Bahreyn
  2. Filistin Alimler Birliği
  3. Gazze

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erbaa’da ulaşım kolaylığı
    1. Erbaa’da ulaşım kolaylığı
    2. Başkan Özlü, “Jandarmamız huzur ve..
    3. Tokat’ta çocuklar "Kanka Polisle”..
    4. Van’da ‘Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu..
    5. "Tek Kurşun Atış Yarışması" yapıldı
    6. Kartal’da villanın çatısına yıldırım..
    7. İkinci mezunlar buluşması gerçekleşti
    8. "TCMB para politikasında gevşemeye..
    9. MSB: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde..
    10. Şampiyon Ali Rıza Demircan İlkokulu..
    11. Çocuk sahibi olabilmek için
    12. Fas Başbakanı'ndan "Bahreyn'deki..
    13. ABD'den çok kritik adım! Rusya'nın..
    14. eTwinning proje sergisi
    15. Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine..
    16. "Kıbrıs konusunda federasyon süreci..
    17. Gaziantep’te 306 okul birincisine..
    18. İlkokul öğrencileri Orman Fakültesini..
    19. Pendik’te su basan alt geçitte mahsur..
    20. Çarşamba MYO’dan gelecek nesillere..
    21. Asitli saldırı mağduru Berfin'in..
    22. Emre Demir’den anlamı ziyaret
    23. Fransız Le Point yazarına röportaj..
    24. Ahlat Sadullah Gencer Anadolu..
    25. Belediye ekiplerinden gece temizliği
    26. Düzce bayramda 40 bin turist ağırladı
    27. AB İngiltere'ye sopayı gösterdi!
    28. Esra Erol 20 binden fazla çocuğun..
    29. YKS öncesi adaylara önemli uyarılar:..
    30. “Ramazan ve İnfak” konulu yarışma
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu