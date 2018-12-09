Bahreyn'de Şura Meclisi üyeleri tayin edildi

MANAMA (AA) - Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, 40 Şura Meclisi üyesi tayin etti.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, Kraliyet kararnamesiyle 40 Şura Meclisi üyesi tayin edilerek, Şura ve Temsilciler Meclisinin çarşamba günü 5'inci yasama yılının açılışı için toplantıya çağrıldı.

Kararname ile eski Şura Meclisi Başkanı Ali bin Salih es-Salih yeniden aynı makama atandı.

Bahreyn'de düzenlenen genel ve yerel seçimin ardından 5 Aralık'ta Halife bin Selman Al Halife başkanlığında yeni hükümet kurulmuştu.