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Bahreyn'de oy verme işlemleri başladı

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:08
Bahreyn'de oy verme işlemleri başladı

MANAMA (AA) - Bahreyn'de genel ve yerel seçimler için oy verme işlemi başladı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, ülkenin farklı bölgelerinde oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı.

Ülke genelinde 40 seçim bölgesinde il ve ilçelerde kurulan 54 sandıkta toplam 293 adaydan 40'ı meclis sandalyesi, 137 adaydan 30'u da belediye meclisi için yarışıyor.

Bahreyn'de milletvekili seçimlerinde 365 binden fazla kişi, yerel seçimlerde ise yaklaşık 286 bin kayıtlı seçmen oy kullanma hakkına sahip.

Bahreyn Yüksek seçim Kurumunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, seçmen listelerinde yer alan herkes, boykot çağrılarına kulak asmayarak oylarını kullanmaya davet edildi.

Gerek görülmesi halinde ikinci tur seçimlerin de aralık ayının başında yapılacağı kaydedildi.

Oy verme işlemleri yerel saatle 20.00'a kadar devam edecek.

- Şii muhalefet partisi Vifak Hareketi'nden boykot çağrısı

Bahreyn'de faaliyetleri durdurulan Şii muhalefet partisi Vifak Hareketi, sosyal medya hesapları aracılığıyla seçimlerin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Oy verme işlemi, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için Bahreyn büyükelçilikleri, konsoloslukları ve diplomatik temsilciliklerinde 20 Kasım'da gerçekleştirilmişti.

Bahreyn'de son 16 yılda 5'inci defa genel seçime gidiliyor.


Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 12:08
  1. Bahreyn
  2. seçimler

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