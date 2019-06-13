"Bahreyn'de Filistin'in bağımsızlığını konuşun, mali desteği değil"

ANKARA (AA) - Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Bahreyn'in başkenti Manama'da ay sonunda düzenlenecek ekonomi çalıştayına yönelik, "Bahreyn'de, Filistin'e mali destek konularını konuşmayın, çünkü mali destekler işgali güzelleştirmek için yapılan desteklerdir, siz orada bizim siyasi durumumuzu, bağımsızlığımızı ve işgalin bitirilmesini konuşun, çünkü bağımsızlığımız olduğunda bu desteklere hiçbir ihtiyacımız kalmayacaktır." dedi.

Başkentteki Stratejik Düşünce Enstitüsünde (SDE) düzenlenen "Filistin ve Bölgedeki Güncel Meseleler" paneline, Büyükelçi Mustafa ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülfettah el-Üveysi konuşmacı olarak katıldı.

ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması"nın sürekli ertelendiğini kaydeden Mustafa, plana yönelik eleştirilerde bulundu.

Mustafa, "Üç ertelemeden sonra haklı olarak biz de şunu sormak zorundayız, anlaşma var mıdır, yok mudur, bahsettikleri bu yüzyıl mıdır, sonraki yüzyıl mıdır?" diye konuştu.

Bahreyn'de anlaşmanın ekonomik ayağının konuşulacağını belirten Mustafa, siyasi ayağının açıklanmasının yakın zamanda beklenmediğini belirtti.

Mustafa, "Ramazan ayı sonrası diye söylendi, daha sonra İsrail’in hükümetinin kurulması beklendi, kurulamadı, şimdi de bir erken seçim var, Eylül ayını bekleyecekler, yıl sonuna doğru ABD’nin seçim hazırlıklarına girmesi bekleniyor, siyasi ayağının netleşmesi yakın zamanda beklenmiyor." ifadelerini kullandı.

- "Mali değil, siyasi bir mesele"

Dünyada bazı tarafların bu anlaşmayı bekliyor olabileceğini kaydeden Mustafa, "Ancak biz o kadar saf değiliz. Anlaşmanın detayları az çok belli." dedi.

Filistinliler olarak "hak sahipleri" olduklarını belirten Mustafa, hiçbir şart ve para karşılığında haklarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Mustafa, askeri ve maddi olarak güçlü olmadıklarının farkında olduklarını dile getirerek, Filistin'in onayı alınmadan hiç bir anlaşmayı da kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Bahreyn çalıştayını Filistin halkının maddi durumunu desteklemek adı altında yapmaya çalıştıklarını söyleyen Büyükelçi Mustafa, hükümet, siyasi partiler, halk ve sivil toplum olarak en yüksek seviyede meselenin mali değil, siyasi olduğunu söylemeye devam edeceklerini belirtti.

Büyükelçi Mustafa, şöyle konuştu:

"Haklıyız ve işgal altındayız, hiçbir durum ve şartta haklarımızdan ödün vermeyeceğiz, para karşılığında haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Mali zorluk çektiğimiz doğru. Mali zorluğumuz bizim işgal altında olmamızdan kaynaklanıyor. Bağımsızlığımızı kazandığımızda, inşallah o da yakındır, kendi imkanlarımızı tamamen kullandığımızda dış desteklerden vazgeçerek, destek verme durumuna geleceğiz, çok fazla kaynağımız ve insanımız var. Buradan biz Bahreyn çalıştayına katılacaklara duyuruyoruz. Bahreyn'de, Filistin'e mali destek konularını konuşmayın, çünkü mali destekler işgali güzelleştirmek için yapılan desteklerdir, siz orada bizim siyasi durumumuzu, bağımsızlığımızı ve işgalin bitirilmesini konuşun, çünkü bağımsızlığımız olduğunda bu desteklere hiçbir ihtiyacımız kalmayacaktır."

Mustafa, Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümet ve sivil topluma da Filistin'in yanında yer almasından dolayı teşekkür etti.

- "Plan, Suriye'yi de kapsıyor"

ASBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülfettah el-Üveysi de son dönem neler yaşandığının anlaşılması için Birinci Dünya Savaşı döneminin incelenmesi gerektiğini kaydetti.

"Yüzyılın Anlaşması" ile yeni bir jeopolitik harita oluşturulmaya çalışıldığını savunan ve planın Suriye'yi kapsayacağını ileri süren El-Üveysi, bölgeye ilişkin öngörüsünün bu planın uygulanması durumunda bölgede deprem etkisi yaratacağını söyledi.

El-Üveysi, şunları kaydetti:

"Osmanlı'nı yıkılması ve Sykes-Picot anlaşması ile bir jeopolitik düzenleme oluşturulmuştu. Ancak bu plan ile de yeni bir harita peşindeler. 'Yüzyılın Anlaşması' ile sadece Filistin'i kapsayan değil, aynı zamanda Suriye'yi de kapsıyor. Suriye'yi Aleviler, Sünniler, Dürziler arasında bölmeyi planlıyorlar. Bu plan, bölünmüşü de bölmeyi isteyen bir plan. Bazı raporlarda, Batı Şeria Ürdün'e, Gazze Şeridi de Mısır'a verilmeli. Eğer raporlar doğru söylüyor ise Filistin diye bir yer kalmayacak. Fotoğrafa göre, benim jenerasyonum için gördüğümüz en karanlık dönem."