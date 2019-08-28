Bahreyn'de 9 muhalife hapis cezası

MANAMA (AA) - Bahreyn’de mahkeme "terör yapılanmalarından maddi destek aldıkları" suçlamasıyla yargılanan 9 kişi hakkında 3 ay ile 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

Bahreyn remi ajansı BNA’nın haberine göre, Bahreyn Dördüncü Ceza Mahkemesi davanın bugün görülen duruşmasında, bir kişiye 6 yıl, 4 kişiye ikişer yıl, 3 sanığa birer yıl, bir sanığa da 3 ay hapis cezası verdi.

Davada yargılanan sanıkların isimleri kamuoyuyla paylaşılmadı.

Mahkeme kararının nihai olmadığı, Bahreyn yasalarına göre sanıkların kararı temyize götürebileceği belirtildi.

Bahreyn’deki Şii gruplara yakın oluşumlar ülke yönetimini muhalefete baskı yapmakla eleştiriyor. Manama yönetimi ise bu grupları, ülkedeki güven ve istikrar ortamını sarsmak hedefiyle İran yönetimi ve Hizbullah gibi örgütlerle bağlantı kurmak ve onlarla iş birliği yapmakla suçluyor.