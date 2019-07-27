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Bahreyn’de 3 kişi idam edildi

Bahreyn’de, görülen iki ayrı davada idam cezası alan 3 kişi idam edildi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:36
Bahreyn’de 3 kişi idam edildi

Bahreyn’de, görülen iki ayrı davada idam cezası alan 3 kişi idam edildi.


Bahyreyn Başsavcılığı, terörist çete üyesi iki kişinin bir polisi öldürmekten, diğer bir kişinin de 2018 yılında bir cami imamını öldürmekten aldığı idam cezalarının infaz edildiğini açıkladı.


İnsan hakları grupları, geçen yıl terör suçu işledikleri iddiasıyla yargılanan ve haklarında çeşitli cezalar verilen 56 kişiden 2’sinin ölüm cezası aldığını söyledi. Ölüm cezaları infaz edilen iki kişin Ali el-Arab ve Ahmed al-Malali olduğu açıklandı.


Mahkeme, İran destekli bir terör hücresine üye olmak ve ağır silahların kullanımı konusunda eğitim vermekten yargılanan 56 kişiden 2’sini idama, 17 kişiyi ömür boyu hapis cezasına mahkum etmiş, 37 kişiye de çeşitli cezalar vermişti.


Uluslararası Af Teşkilatı, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Birleşmiş Milletler İnsan hakları uzmanı, sanıkların ifadelerinin işkence altında alındığı iddiasıyla idamların durdurulması için Cuma günü Bahreyn’e bir çağrıda bulunmuştu.


Uluslararası Af Teşkilatı yaptığı açıklamada, idam edilen Ali Muhammed El Arab’ın sorgu sırasına elektrik şokuna maruz kaldığını ve ayak tırnaklarının söküldüğü söyledi. Bahreynli yetkililer, idam edilen kişilerin ifadelerinin işkence altında alındığı iddiasını yalanlayarak, ülke güvenliğini teröristlerden korumakta olduklarını söyledi.


Bahreyn’de 2011 yılında yapılan başarısız darbe girişiminin ardından toplu yargılamalar yapıldığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 14:36
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