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Yine Batı'nın yanında yer aldılar! Bahreyn ve BAE Barış Pınarı Harekatı'nı kınadı

ABD uşağı Bahreyn ve BAE, Türkiye'nin terör gruplarına yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı kınadı!..

10 Ekim 2019 Perşembe 09:25
Yine Batı'nın yanında yer aldılar! Bahreyn ve BAE Barış Pınarı Harekatı'nı kınadı

Barış Pınarı Harekatı'nda, hava operasyonlarından sonra kara operasyonlarıyla da teröristlere ağır darbeler vurulmaya devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Türkiye’nin Suriye’nin doğusuna başlattığı askeri operasyonu şiddetle kınadıklarını, bu operasyonla Arap işlerine müdahelede bulunulduğunu savundu.

BAE hükümetinin yazılı açıklamasında, “BAE, Türkiye’nin Suriye’ye askeri saldırganlığını şiddetle kınıyor ve bunun tehlikeli bir gelişme olduğunu ve ayrıca dost Arap ülkesinin egemenliğinin açık ve kabul edilemez ihlali ve Arap işlerine müdahale olduğunu doğruluyor.” ifadelerine yer verildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bahreyn Kraliyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Suriye Arap Cumhuriyeti’nin kuzeydoğu bölgelerine askeri operasyonu şiddetle kınıyor. Bu operasyon, uluslararası hukuk kurallarının kabul edilemez ihlali ve Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne tecavüz.” dendi.

 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 09:25
  1. BAE
  2. Bahreyn
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. kınama

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