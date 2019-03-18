Bahreyn ve ABD'li yetkililer askeri iş birliğini görüştü

MANAMA (AA) - Bahreyn ve ABD'li üst düzey askeri yetkililer iki ülke arasındaki askeri iş birliğini görüştü. Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Halife bin Ahmed, ABD Deniz Kuvvetleri Bakan Müsteşarı Thomas B. Modly ve beraberindeki heyetle başkent Manama'da bir araya geldi. Washington ile Manama arasındaki iş birliği ve dostluk ilişkilerinin değerlendirildiği görüşmede, bu ilişkinin çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin yolları ele alındı. Manama'nın doğusundaki El-Cufeyr bölgesi, ABD Donanması'nın 5'inci filosuna ev sahipliği yapıyor. ABD'nin 5'inci filosunun aktivite alanı, Körfez Bölgesi, Umman Körfezi, Umman Denizi, Aden Körfezi, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nun bazı bölgelerini kapsıyor.

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