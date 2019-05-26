0553 313 94 23

Bahreyn Kralı ABD'li komutan ile Körfez'deki gelişmeleri görüştü

26 Mayıs 2019 Pazar 00:24
Bahreyn Kralı ABD'li komutan ile Körfez'deki gelişmeleri görüştü

MANAMA (AA) - Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, ABD Donanması 5. Filosu Komutanı James Malloy'la Körfez'deki gelişmeleri görüştü.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, Bahreyn Kralı Al Halife, ABD Donanması 5. Filosu Komutanı Malloy'la bir araya geldi.

ABD'nin Manama Büyükelçisinin de katıldığı görüşmede, uluslararası ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra Körfez'deki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Malloy'un, iki ülke arasında askeri ve savunma alanında koordinasyonun güçlendirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi çabalarından memnuniyet duyduğunu aktaran Al Halife, "ABD yönetiminin, müttefik ve dost ülkelerle iş birliği içerisinde bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması ve uluslararası güvenlik ve barışın güçlendirilmesinde önemli rol oynadığına işaret etti.

ABD Donanması 5. Filosu Komutanı Malloy'un da Körfez bölgesindeki mevcut durumla ilgili sunum yaptığı belirtildi.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

ABD ile Bahreyn tarafından düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen Yüzyılın Anlaşması planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), çalıştayın Filistin halkının menfaatlerine hizmet etmediğini belirterek, Filistin'in çalıştaya katılmayacağını açıklamıştı.

Hamas, Arap ülkelerine söz konusu çalıştaya katılmamaları çağrısında bulunmuş, Filistin İslami Cihad Hareketi de çalıştayı, ABD'nin Yüzyılın Anlaşması planının uygulanmasına hazırlık olarak nitelendirmişti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 00:24
  1. ABD
  2. Bahreyn
  3. Körfez

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    1. S-400 Şizofren NATO’culara kafayı..
    2. ABD polisi 'Trump şeytan' diyen şahsı..
    3. İki otomobil çarpıştı: 11 Yaralı
    4. "Türkiye bize, kendi çocuklarıymış..
    5. MÜSİAD Hollanda'da iftar verdi
    6. TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da
    7. Esenler’de İmamoğlu’na tepki
    8. Gazze'de en az 100 bin kanatlı hayvan..
    9. Motosikleti ile intihar girişiminde..
    10. Venezuela'da şiddetli çatışma: 25 ölü,..
    11. Kahramanmaraş'ta DSİ su pompasından..
    12. Datça’da 2. Bilim Şenliği
    13. Oktay, gurbetteki Yozgatlılarla..
    14. Numan Kurtulmuş Birlik Vakfı iftarına..
    15. Ruhani referandum açıklamasını yineledi
    16. Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu!..
    17. "S-400 tartışması Türkiye'nin..
    18. Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı..
    19. Bahreyn Kralı ABD'li komutan ile..
    20. Karamollaoğlu: Eleştirdiğimizde bizi..
    21. Alışveriş merkezini yoğun duman kapladı
    22. Teravih namazına giderken trenin..
    23. MÜSİAD’dan iftar yemeği
    24. Adıyaman'da trafik kazası: 11 yaralı
    25. BESOB’dan geleneksel iftar yemeği
    26. İspanya Kral Kupası Valencia'nın
    27. GÜNDEM ÖZETİ / 26 Mayıs 2019
    28. Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve..
    29. Çaldığı malzemeleri hurdacıya satmaya..
    30. YTB Kosova'da iftar verdi
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    İşte CHP’nin Ramazan anlayışı! Önce iftar sonra defile
    İşte CHP’nin Ramazan anlayışı! Önce iftar sonra defile
    Yıldırım: Oyların geriye kalan yüzde 90’ı sayılsaydı...
    Yıldırım: Oyların geriye kalan yüzde 90’ı sayılsaydı...

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniakit.com.tr kameraları aracılığıyla23 Haziran çağrısı yaptı: Hırsızlara imkan vermeyin
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniakit.com.tr kameraları aracılığıyla23 Haziran çağrısı yaptı: Hırsızlara imkan vermeyin