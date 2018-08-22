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Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurduğunu açıkladı

Bahreynİçişleri Bakanlığı, Katar vatandaşlarına vize verme işlemini durdurduğunu açıkladı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:06
Bahreyn, Katar'a vize vermeyi durdurduğunu açıkladı

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 Haziran 2017 tarihli Katar devletiyle diplomatik ilişkilerin kesilmesi kararına istinaden, Bakanlar Kurulunun talimatlarının uygulanması kapsamında Katarlılara vize verilmesi işleminin durdurulduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre Manama yönetimi ayrıca, Bahreyn'de okuyan Katarlı öğrenciler ile halihazırda haiz oldukları vize geçerli olanların bu karardan muaf olduğunu bildirdi.

Söz konusu kararın süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran 2017'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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