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Bahreyn Dışişleri Bakanı'ndan Avustralya'nın Kudüs kararına destek

Sosyal medya kullanıcıları, Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife'nin paylaşımına yine Twitter üzerinden cevap vererek onu İsrail'i desteklemekle suçladı

15 Aralık 2018 Cumartesi 23:31
Bahreyn Dışişleri Bakanı'ndan Avustralya'nın Kudüs kararına destek

İSTANBUL (AA) - Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, Avustralya’nın Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını desteklerken, Arap Birliği’nin tepkisini eleştirerek, tepkiyi sorumsuz bir açıklama olarak niteledi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Halife, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Arap Birliği’nin Avustralya’nın kararına tepkisini, "Sorumsuzca söylenmiş bir söz. Avustralya'nın kararı, başta Filistin'in başkenti Doğu Kudüs olmak üzere Filistinlilerin meşru taleplerine dokunmadığı gibi Arap Barış Girişimi'ne de dokunmamaktadır. Bunu en iyi bilen Arap Birliğidir." sözleriyle eleştirdi.

Al Halife'nin Twitter hesabından yaptığı, Avustralya'nın Batı Kudüs kararını desteklediği, Arap Birliğinin karara yönelik tepkisini eleştirdiği paylaşımı büyük tepki topladı.

Sosyal medya kullanıcıları, Al Halife'nin paylaşımına yine Twitter üzerinden cevap vererek onu İsrail'i desteklemekle suçladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Al Halife'nin paylaşımına, "Bu, Siyonist İsrail'in dışişleri bakanı ancak ismi ve fotoğrafı yanlış olmuş. Necd Araplarının zamanı geldi. Hem de yetkili bir kişi üzerinden Siyonistlerin hukukunu savunuyorlar. Senin de senin gibilerinin de Filistinlilerin haklarını belirleme yetkisi yoktur. Bu, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) düştüğü tuzağın sonuçlarından biridir ve daha fazla maskenin düşüşünü göreceğiz." ifadeleriyle cevap verdi.

Diğer bir sosyal medya kullanıcısı da Al Halife''ye "Hainliklerin yapıldığı ve mefhumların tersine çevrildiği zamandayız. Oyunu açıktan oynama, maskelerin düştüğü ve tamamen Siyonistlerin görünümünde görünme zamanı." ifadeleriyle karşılık verdi.

Filistin yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Arap Birliği, Avustralya hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını reddettiklerini açıklamıştı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, bugün yaptığı açıklamada, hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımaya karar verdiğini duyurmuştu.

Morrison, Avustralya hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını, öte yandan büyükelçiliğini İsrail-Filistin barış anlaşması sağlanana kadar buraya taşımayacağını söylemişti.

Scott Morrison, Kudüs'ün batısında bir ticaret ve savunma ofisi kuracaklarını ve büyükelçilik için uygun bir mekan arayışına gireceklerini de kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı almıştı. Karar birçok ülkede protestolarla karşılanırken, Filistin'de düzenlenen gösterilerde İsrail çok sayıda Filistinliyi öldürmüştü.

Washington yönetiminin ardından Guatemala ve Paraguay, büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımayı kararlaştırmış ancak Paraguay'da hükümet değişikliği üzerine karardan dönülmüştü.

- İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki yakınlaşma

Son günlerde başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da 25 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme gelmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu da 26 Ekim'de ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

BAE yönetimi de Uluslararası Judo Federasyonu tarafından geçen ay başkent Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.

İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez ülkelerinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı.

Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak gözyaşı dökmüştü.

İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yapmıştı.

Son olarak İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, 7 Kasım'da Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda, İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak "Barış Demir Yolu Projesi"ni tanıtmıştı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 23:31
  1. Avustralya'nın Kudüs kararına destek
  2. Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife

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