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Bahreyn Çalıştayı'nın gündeminde "Filistin devleti ve iki devletli çözüm" yok

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olarak değerlendirilen çalıştayın, bugün yayınlanan programında İsrail'in Kudüs dahil olmak üzere Filistin topraklarındaki işgaline hiçbir şekilde değinilmiyor

20 Haziran 2019 Perşembe 18:41
Bahreyn Çalıştayı'nın gündeminde "Filistin devleti ve iki devletli çözüm" yok

KUDÜS (AA) – ABD'nin desteğiyle bu ay Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayının yayınlanan programına göre, çalıştayın gündeminde ne İsrail işgali, ne Filistin devleti ve ne de iki devletli çözüm yer alıyor.

ABD'nin İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı ve ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olarak değerlendirilen çalıştayın bugün yayınlanan programında, İsrail'in Kudüs dahil olmak üzere Filistin topraklarındaki işgaline hiçbir şekilde değinilmiyor.

İsrailli gazetecilerin de katılacağı Bahreyn Çalıştayı'nın sosyal medyada yayınlanan içeriğine göre, çalıştay Filistin-İsrail ve bölgesel ekonomik iş birliğine odaklanıyor.

Manama'da 25-26 Haziran'da "Refah için Barış - Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Bölgede Ekonomik Kalkınma, Yatırım" başlığıyla düzenlenecek çalıştaya, Filistin tarafının katılmayı reddederek "boykot" çağrısı yapmasına rağmen, çoğunluğu Körfez Arap ülkeleri olmak üzere Asya ülkeleri ve ABD'den uzmanlar katılıyor.

- Blair'in yöneteceği oturumda Kushner bir konuşma yapacak

Çalıştayın eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in yöneteceği "Yerel, bölgesel ve uluslararası oyuncular dahil özel sektör, yeni bir refah döneminin hazırlanmasında, başlatılmasında doğrudan ve dolaylı rol oynayabilir." başlıklı oturumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli başdanışmanı Jared Kushner'ın 15 dakikalık bir konuşma yapacağı belirtiliyor.

Başta Bahreyn Maliye Bakanı Selman Al Halife olmak üzere Arap ülkelerinden bakan düzeyinde katılım olacağı kaydedilen çalıştayın, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'ın yöneteceği bir oturumla son bulması bekleniyor.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray'dan daha önce yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

- Filistin yönetiminden boykot çağrısı

Filistin yönetimi ise çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere "boykot" çağrısı yapmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 18:41
  1. Bahreyn çalıştayı
  2. Filistin
  3. İsrail
  4. yüzyılın anlaşması

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