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"Bahreyn Çalıştayı, ABD'nin Arap-İsrail ilişkilerini normalleştirme planının bir parçası"

Filistinli siyasi analist Mustafa İbrahim:"Bu çalıştay, ABD'nin, Filistinlilere başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet ve mültecilerin geri dönüşü hakkı verilmeden Filistin davasının sonlandırılması için attığı adımlardan sadece biri"- Gazze'deki Ekonomi Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Ebu Ciyab:"Çalıştay, ABD'nin Filistin sorununun çözümünden önce Arap-İsrail ilişkilerini normalleştirme planının bir parçasıdır""ABD ve İsrail, hedeflerine ulaşmak için Arap rejimlerinin zayıflığından ve bu rejimlerin İran hegemonyasından duydukları endişeden faydalanıyor"

21 Haziran 2019 Cuma 14:12
"Bahreyn Çalıştayı, ABD'nin Arap-İsrail ilişkilerini normalleştirme planının bir parçası"

GAZZE (AA) - MUSTAFA HABBUŞ - Gazze Şeridi'ndeki Filistinli analistler ABD'nin desteğiyle gelecek hafta Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan "Refah için Barış" çalıştayının, Arap-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi ve sunulacak mali destek karşılığında Filistinlilerin haklarından vazgeçmesinin hedeflediğini belirtiyor.

AA muhabirine konuşan Filistinli analistler, Filistin'deki bölünmüşlük ve Arap ülkelerinin zayıflığının bilincinde olan ABD ve İsrail'in söz konusu ekonomi çalıştay ile Filistin davasını tasfiye etmeye çalıştığını ifade ediyor.

- Arap yönetimlerindeki zayıflık ABD'yi cesaretlendirdi

Filistinli siyasi analist Mustafa İbrahim, "Bu çalıştay, ABD'nin, Filistinlilere başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet ve mültecilerin geri dönüşü hakkı verilmeden Filistin davasının sonlandırılması için attığı adımlardan sadece biri." dedi.

Bahreyn Çalıştayı'nın Arap ülkeleri ve İsrail arasındaki normalleşme sürecini pekiştireceğini vurgulayan İbrahim, çalıştayın ayrıca ABD'ye "Yüzyılın Anlaşması" planını uygulaması için de yeşil ışık yakacağını söyledi.

İbrahim, Arap yönetimlerindeki zayıflığın ABD'ye "İsrail yanlısı tutumunu sürdürme ve dolayısıyla Filistinlilerin bağımsız devlet hayaline son verme" noktasında cesaret verdiğini dile getirdi.

- Çalıştay "Yüzyılın Anlaşması" planının bir parçası

Gazze Ablukası ile Mücadele Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudari de "Bahreyn Çalıştayı, halkımızın meşru haklarını yok etmeyi amaçlayan Yüzyılın Anlaşması planının bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.

Hudari, Bahreyn Çalıştayı ve "Yüzyılın Anlaşması" planının sonuçlarıyla baş edebilmek için Filistin'de ulusal birliğin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Gazze'deki Ezher Üniversitesi Öğretim Üyesi ve siyasi analist Dr. Teysir Muheysin ise Bahreyn Çalıştayı'nda Filistinlilere haklarından vazgeçmeleri karşılığında mali teşvik sağlanacağına dikkati çekti.

Muheysin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" planıyla Filistinlilerin bağımsız devlet kurma ve mültecilerin geri dönüş haklarını ortadan kaldırmayı hedeflediğini ve bu konulara ilişkin uluslararası kararları yok saydığını dile getirdi.

Gazzeli akademisyen ayrıca Bahreyn Çalıştayı'nın Arap ülkeleri ve İsrail arasındaki normalleşmeyi pekiştirmeyi ve Arap liderlere ABD'in "barış vizyonunu" kabul ettirme ve gereken katkıyı vermelerini sağlamayı amaçladığını dile getirdi.

- Hedef İsrail'e bölgede üstünlük sağlamak

Gazze'deki Ekonomi Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Ebu Ciyab, "Çalıştay, ABD'nin Filistin sorununun çözümünden önce Arap-İsrail ilişkilerini normalleştirme planının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Ebu Ciyab, ABD'in çalıştay ve "Yüzyılın Anlaşması" planıyla Filistinlilerin haklarını ortadan kaldırmayı ve İsrail'e güvenlik ve stratejik anlamda bölgede üstünlük sağlamayı hedeflediğini vurguladı.

Filistinli gazeteci ayrıca "ABD ve İsrail, hedeflerine ulaşmak için Arap rejimlerinin zayıflığından ve bu rejimlerin İran hegemonyasından duydukları endişeden faydalanıyor." dedi.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı. Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.



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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:12
  1. ABD
  2. arap
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  4. Gazze
  5. geri dönüş hakkı
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