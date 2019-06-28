Bahreyn, Bağdat'taki büyükelçisini geri çağırdı

MANAMA (AA) - Bahreyn, Bağdat’taki büyükelçiliğinin göstericilerin baskınına uğramasının ardından büyükelçisini geri çağırdı. Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, büyükelçinin istişare amacıyla ülkeye çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, büyükelçiliğin protestocular tarafından baskına uğraması ve elçiliğe zarar vermesinin kabul edilemez olduğu ve kınandığı belirtildi. Gelişmeler nedeniyle Büyükelçi Salah el-Maliki’nin istişare için çağrılmasına karar verildiği kaydedildi.

Bahreyn, Bağdat’taki büyükelçiliği, konsolosluğu ve çalışanlarının himayesinden Irak hükümetininin sorumlu olduğunu belirtti.

Büyükelçiliğin bahçesine giren göstericiler, Bahreyn’in "Refah için Barış" adlı çalıştaya ev sahipliği yapmasını protesto etmişti. Iraklı göstericiler, İsrail bayrağını ateşe vermiş ve Filistin bayrağını asmıştı. Protestocu grup, Manama’da düzenlenen çalıştay aleyhine sloganlar atmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.