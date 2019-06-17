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Bahis çetesinin liderleri kardeş çıktı

Adana merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis çetesinin liderinin iki kardeş olduğu, muhasebesini de bir kadının tuttuğu çetenin hesabında milyonlarca lira olduğu öğrenildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:29
Bahis çetesinin liderleri kardeş çıktı

Adana merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis çetesinin liderinin iki kardeş olduğu, muhasebesini de bir kadının tuttuğu çetenin hesabında milyonlarca lira olduğu öğrenildi.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis örgütüne yönelik Adana merkezli 4 ilde çalışma başlatıldı. Polisin yaptığı bu çalışma sonucunda Ümit ve Onur T. isimli kardeşlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edildi. Bu tespitler sonucunda çetenin muhasebecisinin de Merve A. isimli kadın olduğu belirlendi. Ayrıca polis Ümit T.’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunduğu kardeşi Onur T.’nin Türkiye’de bulunup buradaki işleri organize ettiğini tespit etti. Polis bu tespitlerin ardından 14 Haziran günü şafak vakti Adana merkezliMersin, Hatay ve Muğla’da 48 zanlının yakalanması için operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 35 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülerek sorgulanmaya başlandı.


Şüphelilerin KKTC bağlantılı internet siteleri üzerinde bahis oynattıkları ve kazandıkları yüklü miktardaki paraları yurt dışına aktararak devleti zarara uğrattıkları ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında ayrıca şahıslara ait 5 araç ile 428 banka hesabı ve ikametlerinde tespit edilen çok sayıda dijital materyale Sulh Ceza Hakimliği kararı gereğince el konuldu. Zanlıların bu 428 hesaptan milyonlarca lira para aktardığı belirlendi. Ayrıca zanlılara yönelik yapılan ara operasyonlarda 19 kişinin önceden yakalandığı ve hesaplarındaki 140 bin liraya da el konulduğu öğrenildi.


Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, Adana’da kurdukları ofis üzerinden yer sağlayıcısı yurt dışında olan sitelere internet yolu ile Türkiye’den erişim sağlayıp yasa dışı bahis oynattıkları, paravan olarak kurdukları şirket hesaplarına aktarma sağlayarak elde edilen haksız kazancı akladıkları, ATM’lerde ‘cep bank’ yöntemi ile vatandaşların bahis için yatırmış olduğu paraları çekerek nakit olarak KKTC’ye götürdükleri öne sürüldü.


Zanlıların sorgusu emniyette devam ediyor.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:29
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