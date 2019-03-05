0553 313 94 23

Bahis çetesinin elebaşını Interpol yakaladı

Ankara merkezli 13 ilde internette yasa dışı bahis oynatan suç çetesinin elebaşı Yaşam Ayavefe isimli kişi, Interpol’ün düzenlediği operasyonla yakalandı.

05 Mart 2019 Salı 19:14
Bahis çetesinin elebaşını Interpol yakaladı

Ankara merkezli 13 ilde internette yasa dışı bahis oynatan suç çetesinin elebaşı Yaşam Ayavefe isimli kişi, Interpol’ün düzenlediği operasyonla yakalandı.



Son günlerde ülkemizde gerçekleştirilen Yasa Dışı Bahis Operasyonları kapsamında, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinin talebiyle “Yasa Dışı Online Kumar ve Bahis Amaçlı Web Sitesi Kurmak ve Yönetmek” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede Türk Interpol Birimi tarafından aranan Yaşam Ayavefe isimli kişi, 28 Şubat 2019 tarihinde ülkemize iadesi amacıyla Yunanistan Interpol Birimi tarafından tutuklandı. Şahsın, para karşılığı kredi kullanarak canlı ve karşılıklı kumar oynatılan siteleri kurup, bu sitelere üyelik yapılması koşuluyla oyunda kullandırılan kredi yerine geçen bonus hediyeler vererek oyunu cazip gösterdiği, belirli bir süre oynayıp para ile kredi yüklemeleri sağlanan site kullanıcılarının “El Gösterme” adlı bir programla oyuncuların elindeki kâğıtları ve oyuna dair verilerini görerek yenilmelerini sağladığı tespit edildi. Adı geçen kişinin Türkiye’ye iadesi için gerekli çalışmaların başlatılması amacıyla Adalet Bakanlığınca talepte bulunuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 19:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İmamoğlu’na vatandaştan sevgi gösterisi
    1. İmamoğlu’na vatandaştan sevgi gösterisi
    2. "Endüstriyel orman üretimi yapmamız..
    3. AK Parti'nin Esenyurt mitingi
    4. İsrail askerleri Gazze'de 2..
    5. Erdoğan: “İmar Barışı’yla, İstanbul..
    6. Başkan adayı Aras, Bodrum..
    7. Bahçelievler'de vahşice öldürülen anne..
    8. "Venezuela provokasyondan kaçındı"
    9. Melih Gökçek'ten 'Muharrem İnce'..
    10. Muş'ta korkutan olay! Çığ iş..
    11. Bakan Kurum, 50 bin konut için tarih..
    12. İP'te deprem! Cumhur İttifakı'na..
    13. Bakan Pekcan Hatay’da ‘Bölgesel..
    14. GÜNCELLEME - Düzce'de FETÖ'nün "mahrem..
    15. Tekin ,son Belediye Meclis..
    16. Bahis çetesinin elebaşını Interpol..
    17. “Burası Türkiye Burada İş Var”..
    18. Çukur siyaseti mağdurların ilk anahtar..
    19. İş makinelerinin üzerine çığ düştü
    20. CHP Büyükşehir Adayı Seçer projelerini..
    21. Hain saldırının 20. yılında şehitler..
    22. Öğrencilerin otostopla bindikleri..
    23. ETB Başkanı Hakan Oral: “İş dünyası..
    24. İçişleri Bakanı Soylu: “2018 yılı, son..
    25. İzmir’de İYİ Parti’den toplu istifa
    26. Başkan Sekmen’den 31 Mart seferberliği
    27. Yaşlı adam evinde ölü bulundu
    28. 'Gerici' CHP'den skandal! Uzay..
    29. İş dünyasından istihdam seferberliğine..
    30. Malatya'da akıl almaz olay! Tren..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar