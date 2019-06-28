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Bahis çetesine operasyon: 13 gözaltı

Denizli merkezli 5 ilde yasa dışı yollarla sanal bahis oynadıkları öne sürülüp yakalama kararı verilen 19 kişiden 13’ü, yakalanarak gözaltına alındı.

28 Haziran 2019 Cuma 16:52
Bahis çetesine operasyon: 13 gözaltı

Denizli merkezli 5 ilde yasa dışı yollarla sanal bahis oynadıkları öne sürülüp yakalama kararı verilen 19 kişiden 13’ü, yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan sanal bahis oynattığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yürütülen teknik takip ve incelemeler neticesinde Denizli merkezli, İstanbul, Diyarbakır, Muğla ve Sinop’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltı kararı verilen 13 kişi yakalandı, 6 kişinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. Öte yandan, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:52
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