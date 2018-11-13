THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23

İSO Başkanı Bahçıvan’dan 'faiz' açıklaması: Mümkün değil!

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan "Bu faiz oranları ile Türkiye'nin bırakın yeni yatırım yapması, mevcudu bile sürdürmesi mümkün değil" dedi.

13 Kasım 2018 Salı 10:48
İSO Başkanı Bahçıvan’dan 'faiz' açıklaması: Mümkün değil!

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündemle ilgili soruları cevapladı.

İşte Bahçıvan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Enflasyon bütün kötülüklerin anası, babası. Türkiye'nin tekrardan yüksek enflasyonu yaşama lüksü yok. Tabi bu biraz zaman alacak gibi görünüyor, çünkü enflasyona yönelik tahribat oldukça fazla gözüküyor, burada biraz sabra ihtiyaç var.

Arkasından da faizlerin mutlaka dengeye oturması gerek. İnanıyorum ki Türkiye önümüzdeki 3-5 sene içerisinde enerji kaynaklı problemlerden uzaklaşacak."

"Mutlaka faiz oranlarını makul bir seviyeye getirmemiz gerek"

Bahçıvan, doğru yatırımlarla Türkiye'nin cari açık sorununu çözeceğini belirterek, "

Doğru yatırımlar, hedefler, finansman politikaları ve yatırımcılar tespit edildikten sonra, teknolojide akılcı yatırımlar yapıldıktan sonra, Türkiye bu (cari açık) sorunu aşar" dedi.

İSO Başkanı Bahçıvan, faiz oranlarının makul bir seviyeye getirilmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu faiz oranları ile Türkiye'nin bırakın yeni yatırım yapması, mevcudu bile sürdürmesi mümkün değil. Mutlaka faiz oranlarını makul bir seviyeye getirmemiz gerek.

Üretimin üzerindeki finansman yükünün mümkün olduğu kadar azaltılması, makule getirilmesi, hatta kökünden kaldırılması gerek."

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:48
  1. İstanbul
  2. İSO
  3. Erdal Bahçıvan
  4. faiz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbe girişimi davasında 50 sanığa müebbet hapis
    1. Darbe girişimi davasında 50 sanığa..
    2. Kararı veren hâkim eşcinsel iddiası!
    3. MİT Ukrayna'dan paketlemişti.....
    4. LASTİK-İş Başkanı Abdullah Karacan..
    5. Koç’a rekor ceza yolda
    6. Sendika başkanına silahlı saldırı
    7. Göze faydalı besinler
    8. Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev..
    9. 17'lik golcü oyuncuyu Türkiye'ye..
    10. Türk çeliğine İran tehdidi sürüyor
    11. Hukuksuz karara tepki yağıyor
    12. 3 padişah 12 cumhurbaşkanı gördü!
    13. Kılıçdaroğlu Erdoğan'a tazminat..
    14. Adalet Bakanı Gül Ankara Baro..
    15. Trafikte yeni uygulama! Kırmızı ışıkta..
    16. Sabah kahvaltısı mantıydı
    17. Kemalist kadın iyice zıvanadan çıktı:..
    18. Türkiye askeri üs kuruyor
    19. CHP Aydın adayı kim oldu?
    20. Hatem Çocuk Atölyesi'nde skandal.....
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...