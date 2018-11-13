İSO Başkanı Bahçıvan’dan 'faiz' açıklaması: Mümkün değil!

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündemle ilgili soruları cevapladı.

İşte Bahçıvan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Enflasyon bütün kötülüklerin anası, babası. Türkiye'nin tekrardan yüksek enflasyonu yaşama lüksü yok. Tabi bu biraz zaman alacak gibi görünüyor, çünkü enflasyona yönelik tahribat oldukça fazla gözüküyor, burada biraz sabra ihtiyaç var.

Arkasından da faizlerin mutlaka dengeye oturması gerek. İnanıyorum ki Türkiye önümüzdeki 3-5 sene içerisinde enerji kaynaklı problemlerden uzaklaşacak."

"Mutlaka faiz oranlarını makul bir seviyeye getirmemiz gerek"

Bahçıvan, doğru yatırımlarla Türkiye'nin cari açık sorununu çözeceğini belirterek, "

Doğru yatırımlar, hedefler, finansman politikaları ve yatırımcılar tespit edildikten sonra, teknolojide akılcı yatırımlar yapıldıktan sonra, Türkiye bu (cari açık) sorunu aşar" dedi.

İSO Başkanı Bahçıvan, faiz oranlarının makul bir seviyeye getirilmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu faiz oranları ile Türkiye'nin bırakın yeni yatırım yapması, mevcudu bile sürdürmesi mümkün değil. Mutlaka faiz oranlarını makul bir seviyeye getirmemiz gerek.

Üretimin üzerindeki finansman yükünün mümkün olduğu kadar azaltılması, makule getirilmesi, hatta kökünden kaldırılması gerek."