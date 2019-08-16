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Bahçeye dönüştürülen atıl arazide ilk hasat heyecanı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde atıl arazide oluşturulan hobi bahçesi sayesinde sebze ve meyve yetiştirmeye başlayan 60 aile, ilk ürünleri hasat etmenin heyecanı yaşıyor- Üretici Cemile Perktaş:- "İlçemizde kış uzun yaşanıp yaz mevsimi geç gelince bahçedeki ürünler de geç yetişiyor. Bu bahçeyi kaymakamlık sayesinde ektik. Bahçeye ektiğimiz fasulye, salatalık ve biberler şu an olgunlaştı, onları topluyoruz"

16 Ağustos 2019 Cuma 11:38
Bahçeye dönüştürülen atıl arazide ilk hasat heyecanı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde atıl arazide oluşturulan hobi bahçesinde sebze ve meyve yetiştiren 60 aile, ilk ürünlerini hasat etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Ovacık Kaymakamlığı, Ovacık Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle 94 Mahallesi'ndeki 10 dönümlük arazide oluşturulan hobi bahçesinde 60 aile, kendilerine ücretsiz tahsis edilen alanda organik sebze ve meyve üretimi yapıyor.

Günün büyük bir bölümünü bahçede geçiren vatandaşlar, daha önce atıl durumdaki arazide ekilen fasulye, domates, patlıcan, biber, ay çiçeği, karpuz, salatalık, bamya, maydanoz ve kabak gibi ürünlerin hasadını gerçekleştiriyor.

Bahçedeki ürünleri damlama sulama sistemiyle sulayan üreticiler, elde ettikleri sebze ve meyvelerle hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ürünlerin fazlasını satışa sunarak elde edilen gelirle aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Üreticilerden Cemile Perktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçenin kaymakamlık tarafından kendilerine tahsis edildiğini söyledi.

Bahçeden ürün almaya başladığını belirten Perktaş, "İlçemizde kış uzun yaşanıp yaz mevsimi geç gelince bahçedeki ürünler de geç yetişiyor. Bu bahçeyi kaymakamlık sayesinde ektik. Bahçeye ektiğimiz fasulye, salatalık ve biberler şu an olgunlaştı, onları topluyoruz." dedi.

Şerife Dolay da haziran ayında bahçesini ektiğini belirterek, "Bahçede şu an mevsime bağlı olarak su sıkıntısı çekiyoruz. Ürün almaya yeni başladık. Bahçemde domates, biber ve salatalık var. Bu ürünleri kurutup ya da dolapta muhafaza ederek yemeklerde kullanıyorum." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:38
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