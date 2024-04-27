Bahçesine gök taşı düştü! Yüz binlerce euroyu reddetti… Bakın taşı nereye verdi
Almanya'da yaşayan Mahmut Şahin'in evinin bahçesine gök taşı düştü. 3.5 kilo ağırlığındaki taşın 4,5 milyar yıllık olduğu tespit edilince koleksiyoncular Şahin'e yüz binlerce Euro'luk teklifler sundu. Şahin, müzakereler sonucunda gök taşını Hamburg Doğa Müzesi'ne verdi.
Almanya'da yaşayan Mahmut Şahin'in evinin bahçesine gök taşı düştü. 3.5 kilo ağırlığındaki taşın 4.5 milyar yıl öncesine ait olduğu tespit edildi. Bu nadir buluntu, koleksiyoncuların ilgisini çekti ve Şahin'e yüz binlerce Euro'luk teklifler sunuldu. Sonunda, Şahin müzakereler sonucunda gök taşını Hamburg Doğa Müzesi'ne verdi.
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