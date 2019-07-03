Bahçesinde 112 kök Hint keneviri ele geçirilen şahıs serbest Samsun’da bahçesinde ekili 112 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirilen şahıs serbest bırakıldı.

Samsun’da bahçesinde ekili 112 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirilen şahıs serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda N.G.’nin evinin bahçesine operasyon düzenledi. Bahçede yapılan aramada esrar yapımında kullanılan 112 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan N.G. ifadesi alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

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